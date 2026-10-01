Nahuel Genez sufrió un desgarro y se suma a la enfermería de Patronato

El Rojinegro no contará con el marcador de punta por tres partidos, como mínimo.

Nahuel Genez se sumó a la enfermería de Patronato, a raíz de un desgarro en el isquiotibial derecho. La lesión se produjo en la victoria del equipo Rojinegro el pasado domingo ante San Martín de San Juan, por 3 a 0, y le impedirá al marcador de punta participar de los próximos tres compromisos en la Primera Nacional.

En consecuencia, el futbolista con pasado en las divisiones inferiores de Boca no estará disponible ante Chacarita Juniors (el próximo domingo a las 15.30 en Villa Maipú), Güemes de Santiago del Estero en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, y Tristán Suárez, como visitante.

Como contrapartida, Valentín Pereyra volvió a entrenar con normalidad y estará disponible para viajar a Buenos Aires, luego de sufrir un traumatismo que lo obligó a abandonar la cancha en el primer tiempo ante los cuyanos. De todas maneras, Marcelo Fuentes evaluará si continúa o no como titular, según informó Uno.

En tanto que Alejo Miró entrenó a la par de sus compañeros por primera vez, recuperado de un problema renal y un cuadro de deshidratación que lo obligó a abandonar la cancha en la victoria sobre Atlanta por 2 a 0, el pasado 26 de agosto, durante el debut de Fuentes al frente del equipo.

La buena noticia para Patrón es que Renzo Reynaga, que también fue sustituido tras un golpe contra San Martín, estará disponible para jugar como titular ante el Funebrero en un duelo clave por la permanencia.

De esta manera, la probable formación para jugar en el partido de San Martín ante Chaca cuenta con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista y Santiago Piccioni o Facundo Heredia; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga.