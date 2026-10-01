Santa Elena realizó su Segundo Encuentro de Minibasquet de 2026

La Asociación de Básquet de Santa Elena (ABSE) realizó este martes su segundo Encuentro oficial de Minibásquet de la temporada 2026, con una gran jornada que se desarrolló en la localidad de Santa Elena con la participación de seis instituciones afiliadas a la entidad, en las categorías Escuelita (U7) y Premini (U9), en ambas ramas.

El gimnasio “Luis Renato Brunetto” del Club Azopardo Belgrano fue el escenario de este evento que tuvo como intervinientes, además del anfitrión, a los clubes Independiente y Comercio, ambos de La Paz, Progreso y Urquiza, de Santa Elena; y Juventud de Feliciano.





Cabe recordar que el primer Encuentro se realizó en cancha del Club Independiente de La Paz.

Inicio del Torneo de Formativas: Se puso en marcha el Torneo Asociativo de Categorías Formativas de la ABSE, con el encuentro correspondiente a la categoría Cadetes entre Progreso de Santa Elena y Juventud de Feliciano, marcando el inicio de una nueva competencia para las divisiones formativas de la región.





El certamen contará, además, con la participación de los equipos habituales y tendrá como novedad la presencia de Sociedad Sportiva de Esquina, que intervendrá como club invitado en la rama masculina.

Fuente: NG Digital