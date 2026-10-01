“Sentimos que podemos ser competitivos con cualquiera”, aseguró Marcelo Fuentes

En rueda de prensa, el entrenador de Patronato, Marcelo Fuentes, manifestó que no se sienten “invencibles” pero advirtió que pueden “ser competitivos con cualquiera” de los equipos que milita en la Primera Nacional. El director técnico palpitó así el duelo del domingo a las 15.30 contra Chacarita Juniors, clave en la lucha por la permanencia, válido por la Zona B.

“Hoy hicimos un poco de fútbol y mañana también, para ir teniendo una idea de lo que presentaremos en San Martín”, contó Fuentes de cara al compromiso que dirigirá Pablo Dóvalo en Villa Maipú, donde no habrá presencia de público por la sanción que pesa sobre el Funebrero.

“A nosotros nos gustaría jugar con gente, pero el Aprevide tomó esa decisión y trataremos de estar lo más concentrados posible”, opinó sobre la pena que recibió Chaca por los incidentes en el clásico con Atlanta. “Yo creo que no se vive de la misma manera el partido, por el rol que juega la gente”, añadió. “No es lo mismo con gente que sin gente, pero evidentemente la concentración la vamos a tener que tener por la importancia del partido”, completó.

Patronato tiene 34 puntos en la Zona B, cuatro más que su próximo rival, Chacarita, hoy en descenso directo junto a Güemes de Santiago del Estero. No perder le daría un impulso más a su sueño de permanencia. “El periodismo dice que es un partido muy importante, y es verdad. Pero pase lo que pase después del partido, veremos lo puntuable. Y hasta que no se cumpla el objetivo, que marca lo puntuable, siempre estaremos enfocados con la misma intensidad, preocupación, dedicación”, aseguró.

“Es un rival importante, que está peleando cosas importantes y tiene una historia importante. Nosotros tenemos la nuestra y trataremos de jugar el mejor partido posible”, manifestó sobre el próximo rival, el oriundo de 25 de Mayo.

Por otra parte, se refirió al momento anímico del equipo y a la importancia del triunfo del domingo ante San Martín de San Juan por 3 a 0. “Vinimos del empate con Chicago sabiendo que estábamos de pie para afrontar partidos con distintas dificultades. En Mataderos no lo pudimos cerrar, pero en el último partido lo conseguimos, siendo contundentes contra un equipo que estaba en zona de clasificación al Reducido y juega muy bien al fútbol”, declaró.

“Pudimos mostrar un montón de herramientas distintas, según el momento del partido. Pero en fútbol muchas veces ganás sin ser el mejor y nosotros sentimos que pudimos ganar superando al rival. Eso es muy importante para la intimidad del grupo de trabajo”, valoró.

Sobre el momento y la confianza del equipo en este tramo final de la temporada, Fuentes indicó: “No nos sentimos invencibles y sentimos que podemos ser competitivos con cualquiera”.

Por otra parte, elogió el nivel de Renzo Reynaga, autor de los dos primeros tantos ante los cuyanos: “Tuvo buenas asistencias, pero él también eligió bien la forma de definir”. Y consideró que en ese nivel “es un jugador de jerarquía”.

Además, dejó un claro mensaje a la dirigencia sobre la infraestructura: “Acá hay que hacer todo lo más profesional posible para salir adelante”. Y elogió el acompañamiento del público en los momentos importantes: “En Patronato, en las grandes gestas, siempre la gente estuvo. Nosotros tenemos que generarlo desde dentro de la cancha”.