Básquet: Recreativo buscará dar el golpe ante Urquiza de Santa Elena por la Liga Provincial de Mayores

Recreativo Bochas Club (20 puntos) visitará a Urquiza de Santa Elena (21) buscando dar el golpe en uno de los partidos de la 13ª fecha de la Liga Provincial de Básquetbol de Mayores. El equipo de calle Italia se presentará este viernes desde las 21.30 ante el único escolta del Centro Juventud Sionista (22), que recibirá a Paracao (14) buscando estirar su diferencia desde lo más alto de la Zona C.

La jornada también contará con un duelo de animadores como el que protagonizarán en el estadio “Humberto Pietranera” Olimpia (19) y Ciclista (20), dos equipos con pretensiones de pelear bien arriba en la competencia que organiza la Federación de Básquetbol de Entre Ríos (FBER).

Por otra parte, Quique (18) se medirá con el colista Estudiantes (13) y Talleres (13) se presentará en La Paz ante Independiente (19), buscando mejorar una campaña que lo ubica entre los últimos.

Programación – Fecha 13

A las 21.30, Urquiza – Recreativo

A las 21.30, Olimpia – Ciclista

A las 21.30, Estudiantes – Quique

A las 21.30, Independiente – Talleres

A las 21.30, Sionista – Paracao

Posiciones – Zona C

Sionista 22 puntos (10-2)

Urquiza 21 puntos (9-3)

Ciclista 20 puntos (8-4)

Recreativo 20 puntos (8-4)

Independiente 19 (7-5)

Olimpia 19 puntos (7-5)

Quique 18 puntos (6-6)

Talleres 14 puntos (2-10)

Paracao 14 puntos (2-10)

Estudiantes 13 puntos (1-11)