Franco Colapinto giró en Sepang, donde deberá penalizar 15 lugares

Franco Colapinto se ubicó 19º y 22º en las primeras dos prácticas que realizó la Fórmula 1 en el circuito malayo de Sepang, en Kuala Lumpur, por el Gran Premio de Bahrein. El piloto argentino, que deberá penalizar un total de 15 lugares para esta carrera, registró 1m40s531 y 1m43s391 como mejores tiempos de cada salida.

El piloto argentino afrontó la jornada para conocer el circuito en Medio Oriente y adaptar el rendimiento de su Alpine A526 al calor sofocante y la humedad del sudeste asiático. Más sabiendo que deberá penalizar 10 posiciones en la grilla de largada debido a un cambio de motor (el quinto de los cuatro habilitados por año) que realizó el equipo de Enstone. Esto se suma a los 5 lugares que le aplicaron los comisarios deportivos para esta fecha por el incidente en la en la carrera de Azerbaiyán que se disputó el pasado sábado en el callejero de Baku.

La primera práctica

Enfocado en tomar rápidamente las referencias de la pista de 5.543 metros, Colapinto fue el primero en salir a girar para conocer las características del trazado como también lo hicieron otros 10 pilotos, que conforman la mitad exacta de los habituales 22 participantes presentes que “descubren” en esta ronda el escenario de Kuala Lumpur.

Durante la primera media hora, Colapinto utilizó varios juegos neumáticos de compuesto blando y con los cuales dio un total de 21 vueltas consiguiendo su mejor paso en 1m40s531; en tanto, su compañero Gasly calzó en su auto compuesto medio y esto le permitió girar en 1m40s419, precediendo al pilarense por 112/1000.

En los 30 minutos finales conformó un trabajo diferente para sus pilotos a fin de evaluar el consumo del caucho con más de 55°C en pista, e intercambiar los datos para evaluar el ritmo para clasificación y carrera con mayor carga de combustible para tener la base de puesta a punto. Gasly consiguió mejorar con el set de gomas rojas girando en 1m38s715 que lo ubicó 7.°, mientras que Colapinto rodó por encima del 1m43s.

En este ensayo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y quedó al tope de las posiciones con 1m37s520; superó por 383 milésimas al Mercedes de George Russell, quien ganó en Baku hace una semana. Isack Hadjar (Red Bull) se ubicó tercero a 0s783.

El segundo ensayo

Colapinto evaluó el funcionamiento del coche con el consumo de combustible y la degradación de los neumáticos en su segunda práctica. Finalizó 22º, a más de 5,8 segundos de Charles Leclerc.

Durante la primera media hora, se dedicó a estudiar el ritmo de carrera para el domingo. Dio 18 vueltas en la pista de 5.543 metros conformando su mejor registro en 1m43s391. Luego paró en boxes para evaluar con su ingeniero Stuart Barlow los datos y tras 10 minutos volvió a girar calzando neumáticos de compuesto blando para analizar el funcionamiento y degradación en la abrasiva pista de Malasia; el pilarense consiguió con este juego mantener un ritmo estable al girar en 104 segundos y conocer el desgaste que tendrá (1 segundo en cinco vueltas) para el caluroso y húmedo domingo.

A diferencia de él, Gasly realizó un trabajo a la inversa y tras comenzar con neumáticos rojos y continuar con amarillos consiguió estar en el décimo puesto con un registro de 1m38s588, pero también demostrando que su coche está en el mismo nivel del argentino y con el mismo rendimiento para revertir ambos el infortunado resultado de Baku.

En esta segunda práctica, Charles Leclerc concretó el mejor tiempo con la Ferrari al marcar 1m37s528. El monegasco superó al Red Bull de Isack Hadjar por 99/1000. Detrás se ubicó el McLaren del campeón mundial Lando Norris (a 0s137) seguido por el Red Bull de Max Verstappen (quien había liderado en la tanda inicial y ahora quedó a 0s257) y la Ferrari de Lewis Hamilton (a 0s305), da cuenta Campeones.