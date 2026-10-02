Fútbol: Instituto se floreó ante Independiente y se mantiene en la cima

Instituto goleó a Independiente en Avellaneda y se mantiene en la cima de la Zona A del Torneo Clausura.

Instituto de Córdoba le ganó 4 a 1 a Independiente, en el estadio Libertadores de América, por el Torneo Clausura. Los goles de la Gloria fueron anotados por Jeremías Lázaro, Hernán De La Fuente, Matías Gallardo y Álex Luna. Mientras tanto, Maximiliano Meza, quie posteriormente se fue expulsado, había empatado parcialmente.

Con esta victoria, el conjunto cordobés llega a 25 puntos y se consolida como único líder del Grupo A del Torneo Clausura. En tanto, el Rojo quedó con 17 unidades y, por ahora, continúa en puestos de playoffs (está sexto, con tres puntos más que Unión).

Las acciones en Avellaneda

El partido fue ampliamente dominado por Instituto, a pesar de algún envión anímico de Independiente en el primer tiempo, sobre todo en los instantes previos y posteriores al gol de Maxi Meza. Sin embargo, la expulsión del jugador por doble amarilla condicionó muchos los planes del elenco de Jadson Viera.

En la primera mitad, arrancó mejor la Gloria imponiéndose en la mitad de la cancha y anulando los ataques del local. A los 16 minutos, Matías Gallardo puso una pelota picada y en profundidad para Tissera, este se proyectó por derecha, metió el centro atrás y, en dos tiempos, Jeremías Lázaro definió para el 1 a 0 de Instituto.

Minutos más tarde, a los 21’, Independiente aprovechó una pelota parada, Santiago Montiel la metió pinchada al área y Maximiliano Meza quedó de frente al arco para poner el 1 a 1. Tras una revisión en el VAR, se confirmó que el mediocampista no estaba en offside y se convalidó la acción.

Sin embargo, así como fue héroe, el propio Meza terminó opacando la noche para el Rojo y quebrando el trámite del partido. Con una amarilla encima, el ex River le fue muy fuerte de atrás a Tissera para cortar un ataque, recibió otra cartulina y se fue a las duchas a los 43 minutos del primer tiempo.

Ya en la segunda mitad, hubo un golpe de efecto positivo para Instituto con el hombre de más y Diego Flores mandó a la cancha a Hernán De La Fuente en lugar de Giuliano Cerato. A los 6 del complemento, De La Fuente apareció por el segundo palo para capturar un rebote y anotó el 2 a 1 para el elenco cordobés.

El gol tempranero en la segunda mitad descolocó a Independiente y, más allá de un cabezazo peligroso de Iván Morales tras el centro, prácticamente no generó oportunidades hasta el final del partido.

El tercero para Instituto llegaría a los 20’ del complemento tras una muy buena jugada de Matías Gallardo. El mediocampista central se acomodó en la medialuna, le dio a colocar y la clavó sobre el ángulo derecho del arco que defendía Rodrigo Rey.

El 3 a 1 generó un clima hostil en el Libertadores de América, con los hinchas exigiendo un poco más de entrega a los jugadores. Independiente intentó ir para adelante, con centros y acciones aisladas, pero nunca pudo ponerse en partido.

El mazazo final llegaría a los 35 minutos, con una contra bien llevada por el elenco cordobés. Álex Luna quedó con terreno para correr, pasó a los dos defensores y se fue mano a mano con Rey. Así, definió sobre la derecha del arquero y cumplió con la ley del ex para poner el 4 a 1 final.