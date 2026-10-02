La Unión y Rocamora volverán a verse las caras en un amistoso

El duelo de Rojos tendrá un nuevo capítulo este viernes en el estadio Carlos Delasoie.

La Unión de Colón recibirá este viernes, a partir de las 21, a Tomás de Rocamora del Concepción del Uruguay en un amistoso de pretemporada rumbo a la próxima edición de la Liga Argentina de Básquetbol. El encuentro tendrá lugar en el estadio Carlos Delasoie y será el segundo duelo entre ambos equipos en esta semana.

Es que el duelo de Rojos tuvo un primer capítulo el pasado miércoles en el estadio Julio César Paccagnella, de La Histórica. Allí, el equipo dirigido por Sebastián Amato se impuso por 87 a 83 ante un buen marco de público.

En aquella ocasión, el conjunto uruguayense se adelantó en el marcador y cerró todos los parciales en ventaja. Valentino Occhi fue el goleador del juego con 22 puntos, mientras que Sánchez aportó 21 para el elenco visitante.

Cabe destacar que Rocamora, La Unión y Central Entrerriano serán los representantes entrerrianos en la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol, la segunda categoría en nuestro país.