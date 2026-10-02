Liga Profesional: Boca venció a Unión y amplió su buen momento

Boca goleó a Unión, en La Bombonera, y amplió su gran momento en el semestre.

Boca venció por 3-0 a Unión en la continuidad de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y estiró a 16 partidos la racha sin derrotas. El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena abrió el marcador un cabezazo de Lautaro Di Lollo, a los 22 de la etapa inicial, y Leonel Flores, con un doblete a los 38’ y 47’ del complemento, cerró una semana soñada que comenzó con su debut en la selección argentina.

El partido en La Bombonera

El primer tiempo fue un monólogo de Boca, que dominó las oportunidades aunque sin generar demasiado peligro. El equipo de Rodolfo Arruabarrena hizo lo justo y necesario como para ponerse en ventaja mínima gracias a una pelota parada.

En los primeros minutos, el Xeneize intentó más de la mano de acciones aisladas de Sebastián Villa por izquierda. Sin embargo, el colombiano no tuvo claridad al momento de terminar las maniobras que él mismo creó.

A su vez, Miguel Merentiel apareció poco y Alan Velasco no estuvo cómodo para ser el creador del juego para el local. En contraposición, Leandro Paredes mantuvo el equilibrio en la mitad de la cancha y contagió al resto de sus compañeros.

Precisamente gracias a Paredes, que se hizo cargo de un tiro libre desde la derecha a los 22 minutos, llegó el cabezazo de Lautaro Di Lollo para el 1 a 0 del conjunto del Vasco Arruabarrena. Esa fue la acción más clara del partido en la primera mitad.

El elenco santafesino no ocasionó daño salvo a los 29, cuando Malcorra se proyectó por izquierda y remató fuerte, pero al cuerpo de Leandro Brey quien contuvo la pelota agachándose.

Los últimos 15 minutos del primer tiempo, Boca no sufrió sobresaltos y continuó controlando la pelota. Al mismo tiempo, el local tampoco generó nuevas chances para ampliar la ventaja e irse más holgado al entretiempo.

El complemento

Ya en la segunda mitad, a los nueve minutos, Sebastián Villa levantó un centro desde la izquierda y encontró a Santiago Ascacíbar. Este cabeceó, exigió al arquero Mansilla y luego no pudo conectar Miguel Merentiel.

A los 14’ de la segunda mitad, Arruabarrena se la jugó con un triple cambio, todos en zona de ataque. Leonel Flores, Enner Valencia y Carlos Palacios entraron por Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

A los 37 de la segunda mitad, Leonel Flores amplió la ventaja para Boca tras una muy buena jugada de Lozano por derecha. El defensor tiró el centro, y ahí apareció el juvenil del Xeneize para controlar, tomarse el tiempo y clavarla en el segundo palo para el 2 a 0.

Con ese tanto, el local sentenció el encuentro contra un Unión que jamás logró estar en partido y se diluyó ya desde la primera mitad. Las situaciones finales también fueron todas para boca, que dominó de punta a punta el encuentro.

Sobre la agonía del encuentro, Williams Alarcón, Enner Valencia y Carlos Palacios tuvieron chances claras para anotar el tercer tanto pero no las supieron aprovechar.

El tercer tanto aparecería a los 46 minutos de la segunda mitad, tras una buena jugada de Enner Valencia que habilitó a Flores. El chico volvió a tomarse el tiempo, le pegó de derecha y la mandó a colocar al palo izquierdo de Mansilla.

Con este triunfo, Boca llegó a los 20 en el Grupo A y quedó a cinco unidades del líder Instituto, que más temprano goleó a Independiente. A su vez, los de Arruabarrena acumulan 50 puntos en la tabla anual y están a solo dos unidades del líder Independiente Rivadavia, que no pudo con Gimnasia de La Plata.