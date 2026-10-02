Lionel Messi llegó al país para su última función con la selección

Lionel Messi arribó este viernes al país para su despedida con la selección argentina. El avión privado del eterno capitán Albiceleste aterrizó en Rosario: Leo llegó acompañado de sus hijos, su esposa Antonela Roccuzzo y su mamá Celia.

El futbolista de 39 años viene de jugar los 90 minutos el pasado miércoles 28 de septiembre en la derrota del Inter Miami por la MLS, donde anotó un gol de tiro libre. La duda, con su arribo anticipado al país, está en saber si este sábado al menos dirá presente en el estadio Monumental para el amistoso de Argentina ante Burkina Faso que no tiene contemplado verlo en acción.

“Leo en principio viene el fin de semana, después del partido del 3. Pero si quiere venir a jugar el 3, puede, no tiene problema. En principio, viene después de ese partido. Llegaría el fin de semana acá, el domingo creo”, lo había invitado el entrenador Linoel Scaloni durante la conferencia de prensa previa al choque con Bolivia en Córdoba. El director técnico, además, había manifestado que “con Leo no volví a hablar después de esa charla de si venía al partido del 6”.

Messi baja de su avión privado en Rosario (Foto: Espn)

La planificación oficial marca que Messi jugará su 208° partido –y último– con la Albiceleste el martes 6 de octubre contra Benín con un Monumental que tendrá toda su capacidad disponible tras cumplirse las dos fechas de sanción que marcaron un aforo al 50% en los partidos del seleccionado.

El vuelo privado que trasladó al capitán desde Fort Lauderdale llegó cerca de las 7 de la mañana al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas. Lionel Messi viajó acompañado por Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, además de su madre, Celia Cuccittini. Luego del aterrizaje, la familia se dirigió a su residencia de Funes, donde el futbolista pasará las primeras horas de su regreso.

La llegada se produjo antes de lo previsto. El cronograma inicial contemplaba que el rosarino se sumará a la concentración durante el domingo, una vez finalizado el compromiso de la selección ante Burkina Faso. La presencia anticipada abrió la posibilidad de que se acerque al estadio Monumental para acompañar al plantel en el segundo amistoso de la ventana internacional.

Por ahora, no hay una confirmación oficial sobre su presencia en Núñez. La idea de la planificación deportiva indica que Messi no participará del amistoso de este sábado a las 21 y que aprovechará el fin de semana en Rosario antes de viajar a Buenos Aires para reunirse con el resto de los convocados, consigna Infobae.