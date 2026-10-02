Pelota Vasca: ocho entrerrianos disputarán el próximo Mundial

La cita ecuménica se llevará a cabo del 15 al 24 de octubre en Buenos Aires.

Ocho pelotaris entrerrianos serán parte del seleccionado argentino en el XX Campeonato del Mundo de Pelota Vasca que se desarrollará del 15 al 24 de octubre en Buenos Aires. Así lo confirmó la Confederación Argentina de Pelota al dar a conocer la conformación de sus planteles para la competencia ecuménica.

Entre los convocados están Mora Graf Reh (General Ramírez) y Melina Spahn (Crespo), quien viene de obtener la medalla plateada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Ambas serán parte de la especialidad Frontenis Femenino, mientras que la crespense también lo hará en Goma Individual Femenino.

Por su parte, Uriel Arredondo (Aranguren) y Juan Luis Firpo (Nogoyá) formarán parte de la competencia en la modalidad pala corta. En tanto que Federico Fernández (Nogoyá) y Nicolás Berruezo (Concepción del Uruguay) competirán en Goma individual Masculina.

En tanto que Mateo Alberdi (Nogoyá) jugará en la modalidad Paleta Cuero-Frontón 36 metros y Lorenzo Cardozo (Concepción del Uruguay) lo hará en Frontenis Masculino.

Cabe destacar que este 10 de octubre, a partir de las 16, se realizará la presentación oficial del certamen en el Club Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita (solo se solicita un alimento no perecedero que será donado a Conin).

El XX Campeonato del Mundo de Pelota Vasca contará con la participación de los seleccionados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Euskadi, España, Estados Unidos, Francia, México, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

Todos los convocados: