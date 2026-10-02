Deportes

Pesar en Echagüe por la muerte de Emilio Riquelme

02 de Octubre de 2026 - 18:01
Emilio Riquelme

Pesar en Echagüe por la muerte de Emilio Riquelme, un incansable colaborador del club.

El Atlético Echagüe Club despide con profundo pesar a Emilio Riquelme, quien durante 45 años formó parte de la administración de la institución y dejó una huella imborrable entre socios, compañeros y familias.

A lo largo de casi medio siglo, Riquelme fue una presencia constante en la vida cotidiana del club, donde se ganó el reconocimiento y el afecto de quienes compartieron con él distintas etapas de la institución.

Desde la institución destacaron no solo su extensa trayectoria y su compromiso como colaborador, sino también el vínculo humano que construyó durante décadas. Emilio fue, para muchos, un compañero, un amigo y un integrante querido de la familia echagüense.

“Gracias por estos 45 años, Emilio. Gracias por tu tiempo, tu entrega, tu alegría y por haber dejado una huella tan grande en nuestra casa”, expresaron desde el Atlético Echagüe Club al despedirlo.

Mas Noticias

Edición Impresa

¿Quieres seguir toda la actualidad? Añade analisisdigital.com.ar como fuente preferida en Google y no te pierdas nada.
Cargando...

Edición Impresa

¿Quieres seguir toda la actualidad? Añade analisisdigital.com.ar como fuente preferida en Google y no te pierdas nada.

Narcotráfico en Entre Ríos