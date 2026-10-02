Pesar en Echagüe por la muerte de Emilio Riquelme, un incansable colaborador del club.

El Atlético Echagüe Club despide con profundo pesar a Emilio Riquelme, quien durante 45 años formó parte de la administración de la institución y dejó una huella imborrable entre socios, compañeros y familias.

A lo largo de casi medio siglo, Riquelme fue una presencia constante en la vida cotidiana del club, donde se ganó el reconocimiento y el afecto de quienes compartieron con él distintas etapas de la institución.

Desde la institución destacaron no solo su extensa trayectoria y su compromiso como colaborador, sino también el vínculo humano que construyó durante décadas. Emilio fue, para muchos, un compañero, un amigo y un integrante querido de la familia echagüense.

“Gracias por estos 45 años, Emilio. Gracias por tu tiempo, tu entrega, tu alegría y por haber dejado una huella tan grande en nuestra casa”, expresaron desde el Atlético Echagüe Club al despedirlo.