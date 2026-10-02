Platense venció a Estudiantes y es semifinalista de la Copa Argentina

El Calamar ganó 1-0 en Florencio Varela y enfrentará a Atlético Tucumán por un lugar en la final.

Platense venció 1 a 0 a Estudiantes de La Plata y se convirtió en semifinalista de la Copa Argentina. Gonzalo Lencina, a los 38 minutos del segundo tiempo, anotó el único gol del partido disputado en el en el estadio "Norberto Tomaghello" de Florencio Varela.

En las semifinales, el Calamar enfrentará a Atlético Tucumán, que dejó en el camino a Independiente Rivadavia de Mendoza tras vencerlo por 3 a 2 en definición por penales, luego de haber finalizado 1-1 los noventa minutos reglamentarios.

El partido fue discreto y muy disputado en la mitad de la cancha. Lo cierto es que, más allá de las intenciones, los equipos generaron escasas chances de peligro. Sin embargo, el Calamar dominó más la tenencia de la pelota desde el comienzo.

A los 11 minutos de la primera mitad, Martín Barrios exigió muy bien a Fernando Muslera tras un pase del entrerriano Nicolás Retamar. La jugada fue gestada desde la izquierda.

Luego, hubo que esperar hasta el minuto 40 para una nueva jugada clara en el encuentro. En este caso, Retamar tiró un centro desde la izquierda, Bruno Sepúlveda la bajo muy bien de cabeza en el corazón del área y Bautista Merlini, en el segundo palo, no llegó a conectar.

Un minuto despupes, Estudiantes tuvo su primera situación de riesgo con un centro desde la derecha y la aparición de Guido Carrillo, quien cabeceó en el área chica pero el tiro salió desviado por encima del arco que defendía Juan Pablo Cozzani.

Para la segunda mitad, tanto Martín Palermo como Alexander Medina metieron mano en sus equipos desde temprano para intentar torcer la historia.

A los 11 del complemento, el ingresado Bautista Kociubinski, probó desde afuera y la pelota pasó cerca. Estudiantes estuvo cerca de convertir el primero.

Sin embargo, a los 25 del segundo tiempo también aparecería Merlini para el Calamar. El ex San Lorenzo se fabricó una buena maniobra desde la izquierda, quedó con el arco de frente, le dio a colocar y pasó cerca del palo izquierdo de Muslera.

Finalmente, llegaría un minuto clave. A los 37 del segundo tiempo, Palermo se la jugó por Gonzalo Lencina, a quien puso por el goleador Sepúlveda. Un minuto más tarde, a los 38, Lencina se vestiría de héroe.

La jugada comenzó con una buena acción de Gauto, desde la izquierda. El futbolista encontró a Tomás Silva proyectándose en profundidad, le dio el pase y este tiró un centro para el cabezazo milagroso de Lencina. A falta de siete minutos para el final, Platense le ganaba a Estudiantes 1 a 0.

En lo que restó de partido, al igual que lo que sucedió durante toda la noche, el Pincha no fue claro para atacar, le falto peligrosidad y no pudo encontrar el empate. De esta manera, Platense se clasificó por primera vez a una instancia de semifinales de la Copa Argentina. Y ahora, enfrentará al Decano.

Del otro lado de la llave, Banfield y Boca jugarán la otra semifinal. La AFA confirmará en las próximas semanas los días y horarios de ambos partidos decisivos, consigna NA.