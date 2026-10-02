Werner, y la dura sanción en TC Pick Up: “Esos errores no hay que cometerlos”

El paranaense Mariano Werner afronta días convulsionados tras la exclusión por técnica en Balcarce, donde el pasado fin de semana se disputó una nueva fecha del TC Pick Up. Si bien había abandonado la carrera final por problemas en la caja de velocidades de la Fotón, luego debió pasar por la verificación, donde se constató anomalías en la compresión del motor preparado por Guillermo Pianca.

“No se había medido la compresión el viernes porque se llegó con lo justo, cuando lo hicieron en la técnica estaba pasado y fui bien excluido”, señaló Werner en diálogo exclusivo con Campeones ya instalado en los boxes de San Nicolás donde este fin de semana corre el Turismo Carretera.

“Hay que aceptarlo, ahora charlaré con Pianca para ver la continuidad, yo alquilo un servicio y esos errores no hay que cometerlos, esperé unos días para no hablar en caliente”, sostuvo el entrerriano que ahora deberá pagar una dura multa económica de $20.000.000 y largar último en la próxima final.

Durante la entrevista no solamente se refirió a tema en cuestión, también palpitó la segunda fecha de la Copa de Oro y a su vez se refirió al autódromo de Balcarce, el que volvió a tener actividad nacional tras 15 años: “Balcarce está apto para recibir al TC, la pista quedó bien, con medidas de seguridad, se ha mejorado muchísimo”.