Argentina goleó a Burkina Faso en un amistoso de bajo riesgo

La selección argentina recibió a Burkina Faso este sábado por la noche en el estadio Monumental. El partido, segundo amistoso del seleccionado en esta fecha FIFA, encontró a un rival que no era el esperado: el combinado africano envió a jugadores integrantes del sub 23 debido a que los futbolistas del seleccionado mayor desistieron de viajar por la escasez de descanso y las dificultades que tuvieron para conseguir el vuelo.

La selección conducida por Moussa Sanogo viajó durante 11 horas y media y llegó a la Argentina este mismo sábado a las 15.30. Si el rival ya no parecía la medida esperable para un subcampeón del mundo, mucho peor fue la situación al tratarse de un combinado que ni siquiera tuvo tiempo de descansar. La goleada por 7-0 no fue una sorpresa.

Lionel Scaloni formó en el arranque a: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Gianluca Prestianni, Alexis MacAllister, Enzo Fernández, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

En la primera ocasión que Argentina pudo jugar un balón largo ante un compacto rival que formó 4-3-3, consiguió la chance del penal. El pase de Enzo Fernández fue para Agustín Giay, que avanzó por la derecha y pasó el balón hacia atrás para la llegada de un compañero, pero en esa acción recibió el pisotón de Moumouni Diallo y el árbitro José Cabero Rebolledo sancionó penal.

De la ejecución se encargó Lautaro Martínez: el arquero Razak Guira adivinó el remate a la derecha, pero dio un rebote que el Toro cruzó de zurda para vencer la valla de Burkina Faso y poner el 1-0 parcial a los cuatro minutos.

El segundo gol llegó tras una buena sucesión de pases que le dio la chance del remate a Julián Álvarez. El disparo del atacante de Atlético Madrid rebotó en Diallo y venció a Guira para convertirse en el 2-0 parcial a los nueve minutos. Con poco por destacar, Argentina hacía gala de su superioridad y la ventaja física ante un equipo con nulo descanso y “recién” bajado del avión luego de más de 11 horas de viaje.

Argentina alcanzó el tercero gol cuando iban 12 minutos. Un balón largo al costado izquierdo encontró la buena asociación entre Gianluca Prestianni y Martínez que terminó con la definición del atacante de Benfica abajo y al costado derecho de Guira, que nada pudo hacer para evitar el 3-0.

Guira tuvo oportunidad de lucirse con dos atajadas consecutivas. La primera fue tras una buena acción personal de Julián Álvarez que terminó con pase de pisada para Enzo Fernández y un suave remate del mediocampista al costado izquierdo y la segunda fue tras un tiro de esquina desde la derecha que Cristian Romero bajó en el corazón del área para la llegada de Alexis MacAllister: el toque del mediocampista de Liverpool fue directo a la posición del arquero, que atrapó la pelota.

Otra buena asociación entre Prestianni y Martínez terminó en centro de este último para la llegada de Julián Álvarez. El atacante cabeceó al costado derecho y forzó a Guira a su mejor atajada hasta ese momento del partido, cacheteando la pelota y controlando luego sobre la línea: el cuarto estaba al caer.

Y finalmente llegó a los 35 minutos, luego de un pase largo de MacAllister que Nicolás Paz (en lo que parecía una ligera posición adelantada) aprovechó para dejar correr hacia adentro del área, controlar y definir al costado izquierdo de Guira para el 4-0 parcial.

El quinto llegó de inmediato. Otra vez Prestianni por izquierda, esta vez tras un pase de Enzo Fernández, decidió enviar un pase fuerte y bajo hacia atrás para la llegada de Julián Álvarez, que con una definición cruzada contra el poste izquierdo puso el 5-0 a los 36.

Con un par de intentos más bien resueltos por Guira (una con el pie contra Lautaro Martínez y otra a Nico Paz conteniendo el balón sin dar rebote), el partido se fue al descanso con los 45 minutos recién cumplidos. En el complemento, Scaloni aprovechó para introducir variantes y es así que aparecieron Leonardo Balerdi, Tomás Palacios (debut), Matías Soulé (debut), Franco Mastantuono y Leonel Flores (tercer partido en cuatro días).

Aunque tardó en haber fluidez, cuando finalmente la hubo llegó el sexto gol. Luego de un intento de Flores que la defensa envió al córner, Argentina encontró una buena sucesión de pases desde el cambio de frente de Soulé desde la derecha a la izquierda. Los sucesivos toques devolvieron el balón al centro para Mastantuono, que definió abajo ante la salida del arquero rival y puso el 6-0 a los 11 minutos.

Sobre los 18 minutos se produjeron dos variantes más con los ingresos de Giuliano Simeone y Nicolás González por Agustín Giay y Facundo Medina, respectivamente. Y poco después también entraron Valentín Barco, Exequiel Palacios y Santiago Castro por MacAllister, Fernández y Lautaro Martínez. Scaloni se dio el gusto de hasta cambiar a Dibu Martínez para el ingreso de Gerónimo Rulli, que sumó sus primeros minutos de la temporada.

Argentina ya no fue tan arrolladora como en el primer tiempo, pero tuvo chances para aumentar aún más la diferencia: un remate de González desviado, un tiro libre de Mastantuono contenido por el arquero rival, un disparo lejano de Barco por el costado derecho de la valla del combinado africano y un mano a mano de Santiago Castro que Guira (la figura del partido) envió al córner.

El séptimo llegó en el epílogo, con un centro pinchado de Barco desde la izquierda para la llegada de Giuliano Simeone, que con un cabezazo venció a Guira para el 7-0 definitivo. Nada que agregar.