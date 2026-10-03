Barracas Central le ganó a Tucumán en la última pelota

Este sábado la actividad por la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional concluyó con la disputa de dos encuentros. Uno de ellos fue en el estadio Monumental José Fierro y midió a Atlético Tucumán con Barracas Central. El árbitro del encuentro fue Nicolás Ramírez, acompañado por Gastón Monsón Brizuela en el VAR.

En un encuentro que se definió en los instantes finales hubo victoria por 3-2 del visitante, que tuvo los goles de Enzo Taborda y Nicolás Orsini por duplicado. El triunfo dejó a los de Damián Ayude en la octava posición con 15 puntos. En la Tabla Anual, el Guapo llegó a 36 y conserva chances de clasificación a la Copa Sudamericana. Para la próxima fecha su contrincante será Huracán el sábado 10 de octubre, desde las 15.45.

Para el local no bastó ponerse en ventaja con el gol de Nicolás Laméndola, ni empatarlo sobre el final con el tanto de Maximiliano Villa. Con la derrota, los de Julio Falcioni están décimos con 13 unidades y aparecen 24° en la Tabla Anual con 27 puntos, apenas 11 por encima de Aldosivi (su verdugo de la fecha pasada), que actualmente pierde la categoría. Tras su tercera derrota consecutiva, al Decano le tocará visitar a Gimnasia el próximo viernes 9, desde las 18.

EL PARTIDO

Barracas Central generó la primera ocasión de peligro con un lateral ejecutado hacia el área por Rafael Barrios. Luego de picar en su recorrido, el balón llegó a la posición de Norberto Briasco que, de espaldas al arco, ensayó una pirueta con el afán de darle buena dirección a su remate: no tuvo éxito.

La siguiente fue también para el Guapo, generada a partir de un robo en tres cuartos de cancha que permitió el avance por derecha de Briasco. El atacante intentó cruzar el remate en el mano a mano con Luis Ingolotti, pero encontró una buena postura del arquero, que rechazó al tiro de esquina.

Tucumán fue todo efectividad: en su primera ocasión clara del partido tuvo el centro desde la derecha de Leonel Di Plácido para la llegada por el centro de Nicolás Laméndola. El atacante que se arrojó para empujar con su pie derecho y una floja respuesta de Marcelo Miño permitieron el 1-0 parcial a los 34 minutos del primer tiempo.

Ya en la segunda mitad del partido, el Guapo siguió dominando el juego, pero esta vez se encontró con lo que buscaba: los goles. Un envío desde la derecha de Tomás Lavezzi no encontró a Nicolás Orsini, que se arrojó para cabecear y pasó de largo, pero si ubicó la llegada por la izquierda de Enzo Taborda, que con una definición por abajo venció a Ingolotti y puso el 1-1 parcial. Iban 13 minutos.

Barracas pudo llegar al segundo gol tras un centro desde la izquierda hacia atrás de Briasco que se desvió en el camino y encontró a Kevin Jappert, pero el remate bajo contra el palo izquierdo del defensor chocó con una buena estirada de Ingolotti hacia su izquierda para rechazar al tiro de esquina.

Por insistencia, el equipo de Damián Ayude acabaría encontrando el segundo gol. Fue tras una jugada de pelota parada y un esfuerzo de Nicolás Demartini que logró dejar la pelota para Orsini, quien fusiló a Ingolotti con una potente volea que se clavó arriba y se transformó en el 2-1 a los 30 minutos.

Atlético Tucumán empujó en los instantes finales del encuentro y parecía poder celebrar sobre el final. Un tiro de esquina desde la izquierda llegó a la posición de Gianluca Ferrari, que devolvió el balón a la izquierda para la posición de Maximiliano Villa, que ganó de cabeza y con un gran remate venció a Miño para el 2-2 a los 45 minutos. Todo era algarabía en el norte, pero no terminó así.

Es que a los 48, cuando el partido se acababa, un desborde por la derecha de Lavezzi derivó en un excelente centro pinchado del atacante con destino al borde del área chica para la llegada de Orsini, que le ganó la posición a Ferrari y con un cabezazo que dio en el poste derecho de Ingolotti y se metió, acabó convirtiendo el 3-2 definitivo. El visitante lo ganó a lo guapo.

Video: Liga Profesional.