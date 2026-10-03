Básquet: Sionista superó a Paracao y sigue mandando en la Liga de Mayores

Este viernes hubo actividad correspondiente a la Liga Provincial de Mayores de Básquet con lo destacado pasando por la Zona C, que disputó íntegramente su 13ª fecha. También hubo acción por la Zona A, por la que se jugaron dos partidos. Los dos encuentros restantes de ese grupo y la actividad completa de la Zona B se desarrollarán este sábado.

Zona A

En el marco de la Zona A hubo dos encuentros disputados en San Salvador y Colón. En el primero de los partidos hubo triunfo de Ferrocarril de San Salvador, el anfitrión, sobre Social y Deportivo San José por 105-78. Con ese resultado, el ganador se ubicó en la cuarta posición con récord 4-5 y dejó al Auriazul en la séptima colocación con acumulado de 2-7.

En el otro partido de la fecha también hubo triunfo sansalvadorense en un duelo clave: Sportivo derrotó a La Armonía por 84-77 en condición de visitante. Este éxito le permitió al Celeste tomar distancia en la cima del campeonato, ya que con su acumulado de 7-2 superó a La Armonía, que ahora tiene récord 6-3.

La fecha se completará este sábado con Sarmiento de Villaguay recibiendo a Capuchinos y Estudiantes de Concordia siendo local de Social Federación, ambos juegos a partir de las 21.

Zona B

En la Zona B está todo por verse este sábado. Toda la actividad está prevista para iniciar a las 21, con dos partidos en Concepción del Uruguay, uno en Gualeguay y el restante en Gualeguaychú. En esta fecha le tocará quedar libre al puntero, Atlético Tala.

El segundo con récord 6-4, Regatas Uruguay, será anfitrión de Luis Luciano, que es el que marcha tercero con un acumulado de 5-5. También habrá acción para el cuarto, Peñarol de Tala (5-5), en su visita a Racing de Gualeguaychú (4-5).

Los dos encuentros restantes los animarán BH (4-6) ante Parque Sur (5-4) y Zaninetti (4-6) ante Centro Bancario (3-7). Estos cuatro elencos intentarán dar el salto a mejores posiciones, con situaciones diversas para cada uno de ellos debido a su ubicación en la tabla.

Zona C

En la Zona C el Centro Juventud Sionista volvió a pisar fuerte por la fecha 13. En este caso derrotó a Paracao en el estadio Moisés Flesler por 65-29 para llegar a los 24 puntos con un acumulado de 11-2.

Su escolta sigue siendo Urquiza Santa Elena, que en su presentación doblegó a Recreativo como local por 74-70 y se mantiene a tiro de Sioni con un récord de 10-3. Un poco más abajo aparece Independiente de La Paz, que está tercero con récord 8-5 luego de vencer a Talleres por 75-65.

Olimpia también alcanzó el escalón de Independiente La Paz y Ciclista al derrotar a este último por 83-78 en el partido que ambos protagonizaron en el estadio Humberto Pietranera. El encuentro restante fue para Quique, que venció a Estudiantes (el equipo con menos victorias del torneo) como visitante por 68-56.

La actividad no terminó aquí, ya que este domingo volverán a jugar en el marco de la 14ª fecha del campeonato. Urquiza visitará a Paracao y Sionista hará lo propio ante Talleres en los duelos más destacados.