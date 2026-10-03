Colapinto clasificó 15°, pero largará último en el Gran Premio de Bahréin

Este sábado por la madrugada de la Argentina se desarrolló la clasificación correspondiente al Gran Premio de Bahréin en la Fórmula 1. Se dio con la particularidad de que no están corriendo en Bahréin debido a la situación bélica en la que se encuentra el Oriente Medio. La actividad por la 16ª fecha de la temporada se desarrolla en el autódromo de Sepang, Malasia.

Luego de quedar noveno en la última práctica de la fecha, Colapinto llegó con buenas expectativas a la clasificación, a sabiendas de que no debía arriesgar de más. La penalización de 15 puestos que debía cumplir en la grilla de la final condicionaba la búsqueda del argentino, que partiría retrasado de todas maneras en la final.

Pese a eso registró un tiempo de un minuto, 37 segundos y 179 milésimas que le permitió avanzar desde la Q1 hacia la Q2 sin mayores inconvenientes. Los eliminados de esa primera tanda fueron Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Alex Albon, Esteban Ocon, Oliver Bearman y Nico Hulkenberg.

Luego llegó el turno de la Q2, en la que Colapinto sí sacrificó su búsqueda en beneficio de Pierre Gasly, a quien ayudó a meterse en la Q3. El argentino no arriesgó el auto y por este motivo no consiguió un tiempo que le permita avanzar desde el 15° lugar: solo quedó por encima de Lindblad, el otro sancionado para la carrera final. Ellos dos, Lance Stroll, Carlos Sainz, Fernando Alonso y Liam Lawson fueron los eliminados.

En la Q3 llegó el golpe sobre la mesa de Red Bull y Ferrari, que consiguieron ponerse por encima de Mercedes en el cierre de la jornada. Max Verstappen obtuvo la pole con un tiempo de un minuto, 35 segundos y 130 milésimas, seguido por Lewis Hamilton e Isack Hadjar, que completó el 1-3 de Red Bull. Kimi Antonelli, líder del campeonato, apareció en el cuarto lugar con un tiempo de un minuto, 35 segundos y 631 milésimas.

Sin embargo, una sanción de cinco lugares para Hadjar lo retrasó al octavo lugar, beneficiando a Antonelli que partirá desde el tercer puesto y podrá salir al ataque desde el arranque mismo de la competencia. El equipo del francés introdujo un cambio en el motor que excedió el límite previsto (es el séptimo cambio de la temporada), motivo por el que fue penalizado.

Gasly y Gabriel Bortoleto estuvieron un escalón por debajo. Mientras que desde el octavo para arriba consiguieron bajar el tiempo de un minuto y 36 segundos, el registro del francés fue de un minuto, 37 segundos y 210 milésimas; mientras que el brasileño quedó en un minuto, 37 segundos y 673 milésimas: ocuparon el noveno y el décimo lugar, respectivamente.

Con todo dicho la final será este domingo por la madrugada de Argentina, ya que comenzará a las cuatro de la mañana. Colapinto largará en el 21er lugar, solo por delante de Lindblad (que penaliza con 30 lugares contra los 15 del argentino). Verstappen lo hará desde la pole y buscará una victoria que en lo que va del año todavía no ha llegado.