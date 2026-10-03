“Creo que se puede remontar”, anticipó Colapinto

Este sábado por la madrugada de Argentina se desarrollaron la Práctica 3 y la Clasificación del Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 1. En el autódromo de Sepang, Malasia, Colapinto terminó 15° y largará desde el penúltimo lugar de la grilla, solo por delante de Arvid Lindblad, penalizado con más puestos que el argentino (30 del británico contra 15 del de Alpine).

Tras la clasificación en la que llegó a la Q2 y cumplió con el trabajo de equipo para el avance de Pierre Gasly para la Q3, Colapinto destacó que el objetivo de su equipo era guardar algunos neumáticos para la carrera que se disputará bajo una posible amenaza de lluvia.

“Tengo blandas, duras… De todo” dijo sobre los neumáticos y señaló que trabajarán en el ritmo del auto con el fin de maximizar su rendimiento. “Hicimos mucho trabajo de cara a la carrera así que intentaremos ir para adelante y avanzar. Creo que es el objetivo que tenemos”, señaló.

Para el argentino la Práctica 3 fue el único momento del fin de semana en el que pudo hacer algo (quedó noveno y superó a su compañero en el clasificador). Sostuvo que estuvieron fuertes en esta etapa, pero en la Clasificación el rendimiento del auto se sintió un poco peor: “Hay que entender por qué hicimos unos cambios de último minutos por unos problemas que tuvimos, pero ojalá mañana tengamos buen ritmo, como en las prácticas libres”, indicó.

Para cerrar, Colapinto fue positivo respecto a la posibilidad de remontar en la pista: “Hay muchas frenadas y con las rectas largas se ayuda a generar algunos sobrepasos. Ojalá podamos tener buen ritmo e ir para adelante”, comentó.