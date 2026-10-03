Defensa y Justicia superó a San Lorenzo y se acerca a puestos coperos

Este sábado la actividad por el Torneo Clausura de la Liga Profesional enfrentó a Defensa y Justicia con San Lorenzo en el estadio Norberto Tomaghello. El árbitro del encuentro fue Luis Lobo Medina, acompañado en el VAR por Silvio Trucco. Este partido se desarrolló en el marco de la undécima fecha en la Zona A.

La victoria le permitió al Halcón alcanzar los 21 puntos en la Zona A y los 40 en la Tabla Anual. De esta manera es escolta de su grupo por detrás de Instituto (21) y por delante de Boca y Vélez (20 ambos, aunque el Fortín debe su partido) y está a un punto de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Defensa deberá visitar a Unión de Santa fe el próximo viernes desde las 21.45.

El Ciclón, que estuvo acompañado por su público en condición de visitante, quedó con 11 unidades en la décima posición de la tabla de la Zona A; mientras que en la Anual se ubica 20° con 33 unidades. En la próxima fecha su rival será Deportivo Riestra, al que recibirá el domingo 11 desde las 14.45.

EL PARTIDO

Los dirigidos por Rubén Insúa fueron los primeros en contar con una posibilidad luego de una serie de toques cerca del área que acabaron con un remate de larga distancia de Ignacio Perruzzi que no sorprendió a Matías Borgogno. El arquero se arrojó hacia su derecha y abajo para controlar la pelota sin problemas.

En la respuesta, el Halcón logró la apertura del marcador. Ocurrió a los 11 minutos, cuando un pase al ras del suelo impulsado por Diego Porcel encontró el pique por derecha de Jeremías Lucco, a espaldas del lateral visitante. El atacante definió bajo y a la izquierda de José Devecchi para poner el 1-0 parcial.

San Lorenzo intentó reaccionar y tuvo el gol del empate en los pies de Rodrigo Auzmendi. El delantero apareció solo en la medialuna del área tras un pase de Facundo Farías y su remate cruzado venció a la buena salida de Borgogno, pero todo fue anulado debido a que se encontraba en posición adelantada verificada por el VAR.

Rodavía en partido, el Ciclón volvió a llegar al gol por medio de Alexis Cuello. Esta vez fue tras un centro al área desde el costado izquierdo en el que Auzmendi ganó de cabeza a escasa distancia del punto de penal y pasó el balón para Cuello. El “9” también remató de cabeza y venció a Borgogno, pero cuando su compañero impulsó el pase estaba en offside, por lo que el tanto no subió al marcador.

Todo lo que erró San Lorenzo lo convirtió el local. A los 45, David Martínez puso el 2-0 tras un remate de David Barbona desde la izquierda que buscaba el costado izquierdo de Devecchi. El tiro cruzado superó al arquero y encontró la llegada por derecha del defensor, que solo tuvo que rozar el balón con el pie para convertir el segundo gol del juego.

Y el tercero llegó tres minutos más tarde. Esta vez fue con un muy buen pase de Porcel desde el costado izquierdo de la medialuna del área para la llegada en soledad de Barbona por el centro del ataque. Con una definición a la izquierda de Devecchi puso el 3-0 con el que el Halcón se fue ganando al complemento.

San Lorenzo empujó y buscó el descuento con sus herramientas. Tuvo particularmente dos chances muy claras: la primera fue con un remate de Facundo Gulli que se fue muy cerca del poste izquierdo de Borgogno y la segunda fue tras un centro de Gulli desde la izquierda y un muy buen cabezazo de Auzmendi que Borgogno envió al tiro de esquina: no hubo nada más.

Video: Liga Profesional.