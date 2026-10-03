El club Neuquen separó a uno de sus futbolistas y activó el protocolo por violencia de género

A partir de la trascendencia de una denuncia por hechos de violencia, el Atlético Neuquen Club informó de manera oficial los pasos que siguió la institución.

El Club indicó que activó el protocolo de Prevención y Actuación Institucional contra la Violencia de Género. Por este motivo dieron intervención a la Oficina de Género del club.

Las autoridades indicaron que el futbolista denunciado por hechos de violencia fue apartado del plantel profesional y de las actividades del club en tanto se investiga el hecho internamente. Además aclararon que está será la única declaración que hará el Club sobre el tema.

ESTADO PÚBLICO

El hecho tomó trascendencia a partir de la publicación en redes sociales por parte de C.O. (la denunciante) de relatos sobre situaciones de violencia. También reclamó por la cuota alimentaria para la hija que tiene en común con L.G., el denunciado.

Tras la intervención del club, C.O. publicó que no haría más declaraciones sobre el tema debido a que tenía un bozal legal, aunque agradeció el acompañamiento de su familia y de quienes se preocuparon por su situación.