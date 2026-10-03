Eugenio Provens consiguió la pole del TC Pista en San Nicolás

Este sábado se desarrolló la clasificación correspondiente a la duodécima fecha del TC Pista, segunda de la Copa de Plata. El escenario fue el autódromo Ciudad de San Nicolás, en donde primero tuvieron lugar los entrenamientos y luego se desarrolló la clasificación.

En el primer entrenamiento el más veloz fue Santiago Biagi, que marcó un tiempo de un minuto, 23 segundos y 624 milésimas. La prueba no tuvo grandes registros y de hecho el ramirense Manuel Borgert ni siquiera participó de la misma.

Luego tuvo lugar el segundo ensayo en el que sí hubo una mayor cantidad de competidores y destacó Juan Maceira con un tiempo de un minuto, 27 segundos y 469 milésimas, seguido de Bautista Damiani, líder del campeonato, y Thomas Pozner. El ramirense Borgert esta vez sí salió a pista y quedó en el 10° lugar.

El momento de la verdad llegó por la tarde y en ese marco el mejor de todos fue Eugenio Provens. El piloto del Galarza Racing marcó un tiempo de un minuto, 27 segundos y 718 milésimas sobre su Dodge Challenger que se volvió insuperable para sus contrincantes.

El circuito Juan María Traverso vio en segundo lugar al puntero del campeonato, Bautista Damiani, que acabó apenas a 20 milésimas de la pole. El tercer puesto fue para Thomas Pozner, que arribó a 145 milésimas a bordo de su Ford Mustang. El ramirense Borgert clasificó en el 14° lugar a un segundo y 254 milésimas del mejor tiempo.

La actividad seguirá este domingo con las series clasificatorias. La primera largará a las 10.05 con Provens y Pozner en la primera línea; mientras que la segunda comenzará a las 10.30 con Damiani y Gabriel Gandulia como líderes. La final, por otra parte, se desarrollará desde las 12.55 y otorgará el premio al que termine primero las 20 vueltas de competencia.