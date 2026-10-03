La Unión superó a Rocamora en un nuevo amistoso

La Unión se impuso como local y le devolvió la derrota a Rocamora.

Este viernes por la noche hubo acción en el marco de la preparación para la Liga Argentina de Básquet 2026/27. En el estadio Carlos Delasoie, La Unión de Colón recibió a Rocamora de Concepción del Uruguay en el segundo encuentro entre ambos en apenas tres días.

El miércoles 30 de septiembre se enfrentaron en el estadio Julio César Paccagnella en un encuentro que acabó en victoria para el Rojo uruguayense por 87-83 y este viernes tuvieron la revancha en el rectángulo de juego de La U en la ciudad de Colón.

Y efectivamente hubo revancha para los colonenses, que esta vez se impusieron por 77-71, quedándose con el segundo amistoso entre ambos con un buen marco de público que acompañó el partido.

Junto a Central Entrerriano, estos dos equipos serán los representantes de la provincia en la segunda división del básquet nacional en la próxima temporada. Los tres intentarán ser protagonistas en una Conferencia Sur que contará con buenos representantes.

Para La Unión no terminó aquí la rueda de amistosos: el próximo martes deberá enfrentarse a Central Entrerriano jugando como local para continuar con su preparación rumbo al torneo que comenzará en octubre.