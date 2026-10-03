Miguel Baldoni lidera el Rally de Entre Ríos tras la Etapa 1

Este sábado concluyó la Etapa 1 del Rally de Entre Ríos, séptima fecha del calendario del Rally Argentino, que se disputa en las ciudades de Diamante y Valle María. Tras la actividad del viernes fue el binomio de Federico Villagra y Diego Curletto el que llegó como líder, pero con el tramo completado este sábado cambiaron los lugares.

Este sábado completaron el Súper Especial del Acceso Sur de Diamante y en ese marco se destacó el binomio compuesto por Miguel Baldoni y Gustavo Franchello, que completó el recorrido en seis minutos, 13 segundos y tres décimas.

De esta manera pasaron a liderar el clasificador general por encima de Villagra/Curletto al cabo de la Etapa 1 de competencia. La Clase RC2 es liderada por Baldoni/Franchello con un tiempo de 54 minutos, 17 segundos y seis décimas, seguidos por Villagra/Curletto a dos segundos y una décima; mientras que el tercer puesto es para los entrerrianos Leandro Bonnín y Javier Taboada, a 19 segundos y ocho décimas.

Este domingo continuará la competencia con la disputa de cinco tramos de la Etapa 2 que se realizarán con el siguiente cronograma:

Horarios | Recorrido

8.43 | Especial Acceso Sur - Comisaría Ejido (I).

9.36 | Arroyo Crespo - Valle María (I).

11.44 | Especial Acceso Sur - Comisaría Ejido (II).

12.37 | Arroyo Crespo - Valle María Power Stage (II).

13.10 | Súper Especial Camping Valle de La Ensenada.