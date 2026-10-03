Murió Alejandro Zoff, referente del rugby en el Club Estudiantes

Este sábado por la mañana, el Club Estudiantes de Paraná informó a través de su subcomisión de rugby el fallecimiento de Alejandro Zoff. Pancho, como lo conocían en el club, era un histórico colaborador de la Comisión Directiva y formaba parte de la subcomisión de rugby de la institución.

“Con profundo dolor nos toca despedir a alguien que caminó con nosotros por mucho tiempo, acompañando, trabajando para el rugby del club y de nuestro querido Club Atlético Estudiantes”, inicia el comunicado.

Además de ser integrante activo de la subcomisión de rugby del club, Zoff era padre de un jugador de la institución. “Fue de esas personas que dejan todo por la albinegra, que están siempre, que acompañan, que dan una mano y que hacen que un club sea mucho más que un lugar: lo hacen una familia”, destaca el mensaje.

La carta que lleva la firma del presidente de la subcomisión de Rugby, Carlos Cubasso, concluye con un mensaje dedicado a su familia y seres queridos por la pérdida.