Newell’s y Lanús repartieron puntos en Rosario

El empate fue acorde al desarrollo del juego en el que no hubo un dominador.

Este sábado por la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional hubo actividad en Rosario. El estadio Coloso Marcelo Bielsa recibió el duelo entre Newell’s y Lanús que acabó 0-0 dentro de la Zona A. El árbitro fue Darío Herrera, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza.

Con la igualdad final, el conjunto de Frank Kudelka llegó a 17 puntos y aparece en la séptima posición por diferencia de gol respecto a Gimnasia de Mendoza (debe jugar por esta fecha), Lanús e Independiente. En la próxima jornada, el conjunto Leproso deberá visitar al Lobo mendocino el lunes 12, desde las 18.30. En la Tabla Anual ya respira con tranquilidad respecto al descenso y está a nueve puntos de puestos de Copa Sudamericana: tiene 32 unidades y está 22°.

Lanús, por su parte, también llegó a 17 puntos y se ubica en la sexta colocación, por lo que está avanzando de instancia y terminará la fecha en puestos de clasificación. En la próxima jornada recibirá a Vélez el lunes 12, desde las 16 en un duelo importante en el objetivo de clasificar a las copas: actualmente tiene 41 puntos y está undécimo, fuera de la Copa Sudamericana por diferencia de gol y a siete unidades de la Copa Libertadores.

EL PARTIDO

En los primeros instantes del partido fue el equipo de Mauricio Pellegrino el que dominó las acciones y se encontró muy cerca de abrir el marcador luego de un tiro de esquina desde la derecha que cayó en los pies de Allan Wlk. El paraguayo, sorprendentemente solo, definió muy mal de derecha y desvió el remate por el costado derecho del arco defendido por Josué Reinatti.

Lanús insistió y volvió a llegar con un pase en profundidad de Eduardo Salvio para la llegada de Lucas Besozzi, quien intentó enviar el centro para Wlk, pero se encontró con el cierre de un oportuno Jerónimo Russo.

El Granate volvió a llegar con un centro desde la izquierda de Franco Watson que ubicó el buen anticipo de Wlk, pero el remate del paraguayo careció de potencia y ubicación, por lo que Reinatti tuvo el tiempo suficiente de reacción para controlar sin dar rebotes.

En la segunda mitad del partido Lanús siguió siendo el amplio dominador del encuentro y esta vez tuvo el gol en una jugada de pelota parada. El centro de Watson desde el tiro de esquina derecho llegó a la cabeza de Ronaldo Dejesús, que cruzó bien el remate, pero no pudo darle potencia y lo dejó en manos de Reinatti.

Newell’s tuvo su primera ocasión luego de una larga espera con un tiro de esquina desde la derecha. Pero tras el centro, el cabezazo de Matías Cóccaro no fue lo suficientemente fuerte para aprovechar que Nahuel Losada estaba a contrapierna: el arquero ex Belgrano controló con una buena estirada hacia su izquierda.

El buen momento del conjunto local tuvo un involuntario intento por la izquierda de Walter Núñez, que buscó con un centro pinchado al área, pero el balón se dirigió hacia el arco desde la izquierda y acabó en el techo de la valla defendida por Losada.

La más clara de todas fue con un tiro libre ejecutado desde el costado derecho y que cayó al área en forma de centro. El balón fue a media altura y permitió la definición de Cóccaro, cuya intervención envió el balón alto al costado izquierdo de Losada, que se vio obligado a impulsarlo por encima del travesaño.

Otra vez de un tiro de esquina tuvo su siguiente chance Newell’s. Esta vez fue en la segunda jugada tras un fallo en el despeje. El balón le quedó a Lucas Carrizo, que pinchó el centro de zurda para la llegada de Martín Ortega, cuya pirueta no desvió el balón hacia el arco, sino que lo tiró directamente afuera por el costado derecho. Nadie rompió el cero en Rosario.

Video: Liga Profesional.