Sobre el final, Gimnasia ahogó el festejo de Independiente Rivadavia

Este viernes por la noche la acción del fútbol argentino pasó por Mendoza. En el estadio Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia recibió a Gimnasia La Plata por la undécima fecha de la Liga Profesional en un duelo que contó con el arbitraje de Bryan Ferreyra, acompañado por Lucas Novelli.

Este partido por la Zona B se abrió rápido, un balón cruzado de derecha a izquierda por Matías Fernández permitió el avance por la izquierda de Maximiliano Salas, que con un pase bajo aprovechó la carrera de Juan Elordi por izquierda. El defensor entró al área y definió cruzado ante la salida de Nelson Insfrán para poner el 1-0 parcial. Iban solo cinco minutos.

El Lobo reaccionó y generó sus ocasiones, pero antes pudo llegar el segundo gol del equipo mendocino tras un pase en profundidad para Fernández que no llegó a controlar ante el cierre de Renzo Giampaoli. El defensor del visitante se resbaló y eso le permitió recuperarse a Fernández, que quedó mano a mano con Insfrán e intentó definir de emboquillada, pero falló en la potencia y envió el balón por encima del travesaño.

La primera del Tripero fue tras una excelente sucesión de pases que acabó con un toque suave de Bautista Barros Schelotto desde la derecha al centro del área grande para Lucas Janson. El atacante definió abajo, pero entre Nicolás Bolcato y el palo evitaron que su definición se convierta en gol.

Insfrán también tuvo oportunidad de lucirse, pero en su caso fue tras un pase bajo de Elordi desde la izquierda para la definición de Salas. El potente remate del exRacing buscaba el ángulo superior derecho, pero encontró la atajada del arquero para enviar el balón al tiro de esquina.

Ya en la segunda mitad del partido, Gimnasia llegó con un remate desde afuera del área de Ignacio Miramón. El disparo del mediocampista se fue cerca del poste izquierdo del arco de Bolcato ante el reclamo de sus compañeros, que pretendían otra decisión del mediocampista.

Luego quien se perdió el gol fue Giampaoli, que tras un centro al área desde la izquierda en la segunda jugada de una acción de pelota parada fue el segundo futbolista en desviar el balón. Para su mala suerte, tras el toque de cabeza de un compañero acabó definiendo con su pie por encima del travesaño cuando se encontraba ingresando al área chica.

El Tripero siguió insistiendo y llegó finalmente al empate a los 41 minutos de la segunda mitad. Agustín Colazo anotó el 1-1 tras una pared con Marcelo Torres que le permitió avanzar por el costado izquierdo y definir cruzado ante la salida de Bolcato. El gol fue inicialmente invalidado por offside, pero tras la intervención del VAR convalidaron el tanto. La jugada fue sumamente reclamada por el público local.

Fue empate 1-1 y no cambió el liderazgo en la Zona B: ahora hay cuatro equipos con 18 puntos: Argentinos, Central (ambos deben jugar) y los dos que protagonizaron la igualdad en Mendoza. En la Tabla Anual la Lepra sigue comandando con 52 puntos, pero ahora tiene a Boca a dos unidades (50) y Vélez (48) podría quedar a una en caso de ganar su partido.

En la próxima fecha, el conjunto mendocino visitará a Rosario Central el domingo 11, desde las 17; mientras que al Lobo platense le tocará ser anfitrión de Atlético Tucumán el viernes 9, desde las 18.

Video: Liga Profesional.