TC: Werner clasificó séptimo en San Nicolás

Werner terminó séptimo en la clasificación y será tercero en la primera serie clasificatoria.

En el marco de la duodécima fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera, este sábado hubo actividad en el autódromo Ciudad de San Nicolás. Los pilotos primero participaron de los entrenamientos y luego compitieron en la clasificación de la categoría para determinar el ordenamiento de las series del domingo.

En el primer ensayo de la jornada el más destacado fue Luis Di Palma, que se quedó con el primer lugar con un tiempo de un minuto, 38 segundos y 590 milésimas producto de ocho giros por el circuito. Detrás quedaron Nicolás Moscardini y Emiliano Spataro, a 23 y 174 milésimas, respectivamente.

El uruguayense Nicolás Bonelli terminó en el 17° lugar, lejos de los mejores registros; mientras que no hay tiempos registrados por el paranaense Mariano Werner, líder de la Copa de Oro.

A continuación llegó el turno de la segunda práctica y empezó a establecerse una tendencia: el líder fue Ignacio Faín con un giro de un minuto, 28 segundos y 577 milésimas. En el segundo lugar quedó el Ford Mustang de Mauricio Lambiris, a 64 milésimas; mientras que el tercero fue Otto Fritzler, a 110 milésimas.

En esta tanda mejoraron los entrerrianos: Werner clasificó en el sexto lugar, a 619 milésimas del tiempo de Faín; mientras que Bonelli lo hizo en el noveno puesto, a un segundo y 179 milésimas: ambos llegaron expectantes a la clasificación.

Y en el momento de la verdad brilló Faín, que logró un insuperable tiempo de un minuto, 26 segundos y 47 milésimas. Segundo arribó Fritzler, a 216 milésimas y el tercero fue Julián Santero, a 232 milésimas. Ellos tres serán los líderes de las series del domingo.

En cuanto a los entrerrianos, Werner acabó en el séptimo lugar a 609 milésimas; mientras que Bonelli terminó 24° a un segundo y 244 milésimas del mejor registro de la jornada.

Este domingo las series comenzarán a las 10.55 (con el binomio Fain-Diego Azar por delante), 11.20 (Fritzler-Matías Rossi) y 11.45 (Santero-Facundo Chapur) para definir el ordenamiento de la final que se disputará a partir de las 14 y otorgará el premio al mejor luego de 25 vueltas.