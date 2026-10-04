Argentinos le ganó a Tigre y se adueñó de la cima en la Zona B

Este domingo por la tarde en el estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors recibió a Tigre por la undécima fecha de la Zona B en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido acabó en victoria del Bicho por 2-1 en el duelo que contó con arbitraje de Andrés Gariano, acompañado por Pablo Echavarría en el VAR.

Con el triunfo, Argentinos alcanzó los 21 puntos y se convirtió momentáneamente en el único líder de la Zona B, a la espera de lo que haga Rosario Central, que podría alcanzarlo. Además, le descontó a Independiente Rivadavia en la Tabla Anual y se ubica como escolta de la Lepra mendocina junto a Boca Juniors, ambos con 50 puntos. Para el equipo de Paternal el próximo rival será Platense, en el duelo interzonal, al que visitarán el domingo 11, desde las 17.

El Matador, por su parte, quedó con 12 unidades en la undécima posición de su grupo, a tres puntos de Barracas Central, de momento último clasificado a la próxima fase del torneo. Además, en la Tabla Anual está 21° con 32 unidades, alejado de las posiciones de clasificación a la Copa Sudamericana. En la próxima fecha, los dirigidos por Diego Dabove recibirán a Banfield el sábado 10, desde las 19.15.

EL PARTIDO

Argentinos se adelantó en el marcador muy temprano en el juego. Fue luego de que Kevin Gutiérrez recibiera un balón a escasos metros del área grande por el costado izquierdo. Al encontrarse solo y de frente al arco, el mediocampista decidió rematar buscando el costado derecho de Felipe Zenobio, al que sorprendió con su disparo. Así llegó el 1-0 a los seis minutos.

La respuesta del Matador llegó con un centro bajo desde el costado izquierdo que tomó a contrapierna a toda la defensa del Bicho hasta llegar a los pies de Santiago González, que intentó cruzar el remate al costado derecho y se encontró con el oportuno cruce del ex Patronato Francisco Álvarez para enviar el balón al tiro de esquina.

El Matador tuvo otra chance muy clara poco después. Esta vez fue por medio de Santiago López, que trazó una diagonal de izquierda al centro tras la que sacó un remate cruzado que dio en el poste derecho del arco defendido por Gonzalo Siri, quien llegó a rozar el balón.

Los dirigidos por Diego Dabove tuvieron luego una jugada inmejorable en los pies de Jerónimo Dómina. El atacante se escapó de gran manera entre los centrales del equipo anfitrión luego de ganar la posesión con el cuerpo y fue al mano a mano contra Siri. Al momento de definir falló al ajustar el remate, que se fue desviado por el costado izquierdo del arquero local.

Para colmo Argentinos agrandó la diferencia en la siguiente jugada. Un precioso centro de Sebastián Prieto encontró a Gastón Verón en el área, que con un gran cabezazo colocó el balón en el ángulo superior derecho del arco defendido por Zenobio. Golazo para el 2-0 a los 42.

Inmediatamente después Tigre tuvo una doble chance que estuvo cerca de convertirse en el descuento. Primero llegó el cabezazo de Federico Álvarez que dio en el travesaño y luego estuvo el remate de Ignacio Russo por el costado izquierdo, que encontró una buena respuesta de Siri.

Esa jugada debió ser revisada porque al momento de cabecear, Álvarez recibió una patada en la rodilla por parte de Hernán López Muñoz que el árbitro acabó sancionando como penal. A los 50, el ramirense Jabes Saralegui se encargó de la ejecución, pero remató al medio y allí estaba Siri, que contuvo el remate. En el rebote cabeceó el ramirense y el arquero volvió a atajar, impidiendo el descuento de la visita.

En la segunda mitad del juego no pudo evitarlo. Saralegui protagonizó una excelente jugada personal que terminó con una buena habilitación para Dómina por el costado derecho. El atacante sacó un potentísimo remate cruzado que venció a Siri y se transformó en el descuento a los 12 minutos.

Tigre siguió buscando y tuvo una chance clarísima en los pies de Ignacio Peluffo, que controló un balón dentro del área, enganchó hacia el centro y sacó un potente derechazo que dio en el travesaño y se fue desviado. El equipo de Dabove lo intentó, pero no consiguió el empate: ganó Argentinos.

Video: Liga Profesional.