Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Bahréin

Este domingo por la madrugada de la Argentina se desarrolló el Gran Premio de Bahréin en el autódromo de Sepang, Malasia, en el marco del campeonato mundial de la Fórmula 1 2026. Esta carrera por la 16ª fecha ofreció un enorme desafío para Franco Colapinto, que debió partir desde el penúltimo lugar de la grilla debido a una sanción.

Esa situación y un fallo del equipo en la elección de los neumáticos complicaron severamente la carrera del argentino. Colapinto salió con neumáticos lisos y con la lluvia, las primeras vueltas fueron muy difíciles para los Alpine que terminaron corrigiendo en el décimo giro tras el paso por boxes.

Encima, con el ingreso del Auto de Seguridad y su fallo a la hora de agrupar a los vehículos, el argentino quedó muy retrasado en la grilla y debió remontar y mucho para acercarse a sus contrincantes.

Pese a eso, Colapinto firmó una buena remontada y terminó 13° superando a Oliver Bearman a poco del final de la competencia. Incluso quedó la sensación de que pudo haber ido por más. El principal logro del argentino en la carrera fue haber superado con autoridad a Pierre Gasly, su compañero de equipo, que pese a partir en el noveno lugar acabó 16°, lejos de las posiciones de puntos.

Adelante el ganador fue Max Verstappen, que se llevó su primera victoria del campeonato y dejó segundo a Kimi Antonelli luego de 55 giros de competencia. El tercer lugar fue para Lewis Hamilton debido a que cuando quedaban apenas seis giros para el final se produjo el abandono de George Russell y con esto se complicaron sus chances en el campeonato.

En el campeonato el líder es Antonelli con 320 puntos, seguido por Russell con 236 y Hamilton con 214. El ganador de este fin de semana, Verstappen, suma 188 unidades e igualó la línea de Lando Norris en el quinto lugar, apenas a tres puntos de Charles Leclerc, el cuarto.

Para los Alpine el resultado de este fin de semana fue negativo, ya que ninguno sumó puntos y los Racing Bulls tuvieron a sus dos autos sumando: Liam Lawson terminó séptimo y Arvid Lindblad (que largó último) acabó décimo. Con esto el equipo quedó sexto con 68 puntos, a 22 de Racing Bulls, que es el quinto con 90.

El campeonato ofrecerá revancha rápido, ya que la próxima carrera será el fin de semana entrante en el autódromo de Singapur, del 9 al 11 de octubre. Además, la 17ª fecha del torneo ofrecerá una carrera Sprint el sábado antes de la final.