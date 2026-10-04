Federico Villagra se recuperó y ganó el Rally de Entre Ríos

Villagra superó a Baldoni y se quedó con la victoria en el Rally de Entre Ríos.

Este domingo concluyó la actividad del Rally Argentino en Entre Ríos. En las localidades de Diamante y Valle María tuvo lugar la séptima fecha del calendario nacional que encontró actividad durante el viernes, el sábado y el domingo.

Luego de que el binomio de Miguel Baldoni y Gustavo Franchello pase a liderar la competencia el sábado con una pelea mano a mano con Federico Villagra y Diego Curletto, este domingo volvieron a cambiar el orden.

Fueron Villagra/Curletto quienes se impusieron al final con un tiempo total de una hora, 32 minutos, 32 segundos y seis décimas. De esta manera obtuvieron su cuarta victoria del año en la categoría RC2 a bordo de su Skoda.

El segundo puesto quedó para Baldoni/Franchello apenas 48 segundos y tres décimas por detrás del ganador, mientras que el podio lo completaron Rodrigo Disalvo y Andrés Pissaco a dos minutos, 49 segundos y cinco décimas de los vencedores.

Los entrerrianos mejor ubicados fueron los uruguayenses Leandro Bonnín y Javier Taboada, que arribaron en el quinto puesto de la competencia, a tres minutos, 51 segundos y siete décimas de los vencedores.

Ahora el calendario se tomará un descanso hasta el fin de semana del seis al ocho de noviembre, cuando la competencia sea en Villa Dolores y Mina Clavero para el Rally de Traslasierra.