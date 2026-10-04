Huracán ganó y lidera la Zona B de la Liga Profesional

En el estadio Tomás Ducó, Huracán recibió este domingo a Aldosivi en el primero de los partidos del día, por la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El árbitro del juego fue Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por Nicolás Lamolina. Este cotejo se enmarcó en la undécima fecha del certamen.

Con la victoria, tercera consecutiva para el Globo, ahora el líder de la Zona B es el equipo de Diego Martínez que suma 19 puntos y quedó a la espera de los partidos de Argentinos y Rosario Central para saber si seguirá mandando en la tabla. En la próxima fecha su rival será Barracas Central, el sábado 10 de octubre desde las 15.45.

En el caso de Aldosivi, la derrota lo mantiene antepenúltimo en su grupo con ocho puntos y penúltimo en la Tabla Anual con 16, a cinco de Riestra y a la espera del partido del Malevo. En la próxima jornada, los dirigidos por Javier Sanguinetti abrirán la fecha recibiendo a Sarmiento el viernes 9 de octubre, desde las 14.30.

EL PARTIDO

La primera ocasión de riesgo en el juego fue en favor de la visita, que tuvo la apertura del marcador en un centro de Lucas Castro desde el costado izquierdo. El balón superó la mala salida de Sebastián Meza y fue puesto en juego nuevamente por Nicolás Gaitán por el costado izquierdo, pero cuando Andrés Vombergar se aprestaba a definir llegó el rechazo de Leandro Lescano.

La respuesta del Globo fue con un balón profundo al costado izquierdo para Lescano, que en lugar de ir hasta el fondo enganchó hacia atrás y, una vez dentro del área, cruzó el remate al costado izquierdo del arco defendido por Lucas Acosta. Su disparo entró a la valla y se transformó en el 1-0 cuando iban 36 minutos.

Todavía en el primer tiempo hubo otra chance muy clara para Huracán. Tras una buena habilitación de Leonardo Gil, Facundo Waller recibió el balón dentro del área grande y se deshizo del arquero Acosta con un exquisito pie a pie, pero al momento de definir se quedó sin ángulo y su disparo fue rechazado sobre la línea.

En el segundo tiempo salió con todo el equipo de Diego Martínez que tuvo una primera ocasión muy clara con un remate desde afuera del área de Lucas Blondel. El disparo desde la derecha voló hacia el costado derecho de Acosta, pero no se metió en el arco: dio en el poste.

Un minuto más tarde hubo otro tiro en el palo. Esta vez fue Juan Bisanz quien tras un centro desde la izquierda impulsado por Facundo Waller llegó a definir con una barrida. El ex Banfield desvió el balón hacia el arco, pero su tiro dio en el travesaño antes de ser despejado por la defensa visitante.

Con una muy buena acción personal estuvo cerca Oscar Cortés de poner el segundo gol del Globo. El atacante avanzó por la banda derecha y consiguió meterse en el área luego de superar a dos marcadores, pero su remate se encontró con una buena respuesta de Acosta para rechazar el disparo.

Con el partido cuesta arriba fue peor para Aldosivi a partir de los 29 cuando llegó la segunda amarilla para Joaquín Pombo y al visitante le tocó jugar con 10 futbolistas. Huracán volvió a estar cerca del gol con un remate de Lescano que esta vez se desvió en Nicolás Cordero y forzó al manotazo de Acosta para enviar el balón al tiro de esquina en la segunda jugada de una pelota parada.

Pese a estar con uno menos, Aldosivi jamás renunció a buscar la igualdad y estuvo muy cerca de conseguirla en las últimas dos ocasiones del partido. En la primera hubo una gran atajada de Acosta ante el cabezazo de Cordero al costado derecho y en la segunda, Gaitán se perdió el gol de manera increíble al quedar mano a mano con meza y definir con un puntazo que se fue directamente afuera. No hubo más que agregar.

Video: Liga Profesional.