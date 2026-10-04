Liga Provincial: Regatas le ganó a Luis Luciano y es el nuevo escolta

Este sábado por la noche hubo actividad en el marco de las Zonas A y B de la Liga Provincial de Mayores de Básquet. Tras esta jornada de encuentros, este domingo quedó reservado para un último encuentro de la Zona A y la actividad por la fecha 14 de la Zona C.

Zona A

El único encuentro del día por la Zona A fue entre Estudiantes de Concordia y Social Federación. El equipo concordiense se impuso como local en el Gigante Verde por 88-76 y de esta manera ganó por tercera vez en el torneo para quedar en el penúltimo lugar de la zona con un acumulado de 3-6; mientras que Federación acumula un récord de 5-4 y está en el tercer lugar.

Por esta zona queda pendiente un encuentro para este domingo. Sarmiento de Villaguay recibirá a Capuchinos de Concordia a partir de las 21 en un duelo para ver qué equipo sube en la tabla de posiciones hasta el tercer escalón: ambos tienen récord 4-4.

Zona B

La Zona B desarrolló toda su actividad prevista para el fin de semana este sábado por la noche. En ese marco, hubo duelo de escoltas en Concepción del Uruguay entre Regatas Uruguay y Luis Luciano.

El Celeste se hizo fuerte como local y obtuvo la victoria por 67-58, de manera que llegó a un récord de 7-4 que lo convirtió en el único segundo por detrás de Atlético Tala, líder con récord 8-2 y libre en esta jornada. Luis Luciano, por su parte, quedó tercero con otros dos equipos con un acumulado de 5-6.

Uno de esos terceros es Sportivo Peñarol de Tala, que no pudo como visitante ante Racing de Gualeguaychú y perdió la chance de dar el salto en la tabla. El conjunto gualeguaychuense ganó por 72-70 y quedó sexto con récord 5-5.

El otro tercero es BH de Gualeguay, que le ganó como local a Parque Sur por 88-79 y llegó al acumulado de 5-6. El Sureño, por su parte, quedó con récord 5-5. El último duelo fue entre Zaninetti y Centro Bancario con ajustada victoria para estos últimos por 60-59 como visitante, quedando ambos igualados en el último lugar con récord 4-7.

Zona C

Este domingo habrá fecha completa para la zona compuesta por mayoría de equipos paranaenses. Todos los juegos comenzarán a las 20 y se disputarán esta jornada, destacando la visita de Sionista, el líder con récord 11-2, a Talleres (2-11) en el estadio Raúl “Bibi” Gómez.

Su escolta, Urquiza Santa Elena (10-3), visitará a Paracao (2-11); mientras que el primero del lote de terceros, Independiente La Paz (8-5), será visitante de Quique (7-6). En los dos encuentros restantes, Ciclista (8-5) será anfitrión de Estudiantes (1-12) y Recreativo (8-5) recibirá a Olimpia (8-5).