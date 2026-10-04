Pozner ganó la carrera del TC Pista en San Nicolás

Pozner aprovechó un fallo en el auto de Provens y superó a Gandulia para ganar en San Nicolás.

Este domingo concluyó la actividad del TC Pista por la duodécima fecha del campeonato en el autódromo de San Nicolás. Los pilotos participaron primero de las series y luego definieron al ganador de la final para poner orden en la tabla de posiciones de la Copa de Plata.

En primer término se desarrollaron las series y el ganador de la más veloz fue Eugenio Provens. El piloto de Dodge Challenger se impuso luego de siete minutos, 26 segundos y 30 milésimas, dejando por detrás a Thomas Pozner y Benjamín Ochoa, ambos de Ford.

Luego llegó el turno de la segunda batería, que fue además la más lenta de la jornada. El ganador fue Gabriel Gandulia luego de siete minutos, 29 segundos y 612 milésimas. El segundo lugar fue para el ramirense Manuel Borgert, que quedó a cuatro segundos y 353 milésimas; mientras que el tercero fue Santiago Biagi. Así llegaron a la definición.

En la carrera final Provens corrió con mala suerte: su auto se quedó y debió desviarse al pasto con lo que cambió todo el escenario de la competencia: Gandulia heredó el liderazgo, pero lo perdió en manos de Pozner, que venía desde atrás y acabó quedándose con la victoria luego de 30 minutos, 32 segundos y 425 milésimas de carrera.

El podio lo completaron Gandulia, a un segundo y 813 milésimas; y Benjamín Ochoa, a dos segundos y 191 milésimas. Manuel Borgert no cerró como esperaba y acabó retrocediendo algunos puestos hasta caer al quinto lugar, a tres segundos y 541 milésimas del vencedor.

En cuanto a la Copa de Plata, el líder es Bautista Damiani con 101,5 puntos, seguido por Pozner con 83 y Benjamín Antón con 75. Borgert está sexto con 68, todavía con chances. La próxima fecha del campeonato será en el autódromo de Rosario el fin de semana del 24 y 25 de octubre.

Resultados | TC Pista | Fecha 12 (en San Nicolás)

1°) Thomas Pozner (Ford): 30’32”425/1000.

2°) Gabriel Gandulia (Ford): a 1”813/1000.

3°) Benjamín Ochoa (Ford): a 2”191/1000.

4°) Juan Maceira (Ford): a 2”844/1000.

5°) Manuel Borgert (Ford): a 3”541/1000.

Copa de Plata

1°) Bautista Damiani (Chevrolet): 101,5 puntos.

2°) Thomas Pozner (Ford): 83.

3°) Benjamín Antón (Ford): 75.

4°) Gabriel Gandulia (Ford): 73,5.

5°) Benjamín Ochoa (Ford): 68,5.

6°) Manuel Borgert (Ford): 68.