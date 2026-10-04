“Son muchos meses parados”, dijo Lautaro Pividori

La Liga Argentina de Básquet está próxima a comenzar y la ansiedad invade a los integrantes de los planteles que componen a los diversos equipos de la categoría. Es el caso de los jugadores de Comunicaciones de Mercedes, que hablaron con la prensa oficial de su club en un comunicado difundido por la categoría.

Uno de los que habló fue el paranaense Lautaro Pividori, subcapitán del equipo conducido por el también paranaense Ignacio Barsanti. En ese contexto, Pividori comentó encontrarse contento por el grupo y la buena relación con sus compañeros en el día a día. “Nos distendemos, pero al mismo tiempo en las prácticas la pasamos bien. Nos llevamos muy bien y eso es un plus muy grande”, valoró.

Luego, en el marco de la ansiedad por el reinicio, esbozó una crítica respecto al diseño de la temporada: “No veo la hora de que sea el 17 (día del debut de su equipo). Son muchos meses parados, creo que ya van cinco o seis meses desde que terminó la temporada anterior. Es una alegría inmensa que estemos próximos a jugar”.

Sobre los dos partidos de preparación que ya disputó su equipo dijo que el balance dejó una enseñanza para el equipo más allá de los resultados: “El primer amistoso fue muy positivo y en el segundo la verdad que no nos presentamos a jugar. Fue complicado, pero hablábamos que mejor que nos pase ahora. Fue un cachetazo de humildad, por así decirlo, porque no nos sobra nada”.

Paridad

“Acá, en esta categoría, cuando te sobra medio segundo te lo hacen pagar. Todos los equipos son muy parejos y ganar nos va a costar mucho”, dijo Pividori sobre el rendimiento de los rivales y la paridad que existe en la divisional. “Todos los partidos van a ser muy laboriosos y vamos a tener que trabajarlos minuto a minuto”, agregó.

Apego y objetivos

Pividori jugó la última temporada en Central Entrerriano, equipo al que dejó para sumarse a Comunicaciones. Sobre esta decisión explicó: “Soy muy del apego emocional y en Central tengo mucha gente a la que quiero. Es un club que quiero mucho”, admitió.

Reconoció que en esta búsqueda fue importante el rol de Barsanti, su entrenador. “Con Titi lo hablamos mucho. Lo conozco de Paraná y me motivaron los objetivos que tenemos como grupo. Creo que esa fue la decisión por la cual vine”.

Responsabilidad

Pividori será el subcapitán de Comunicaciones en este torneo, por detrás de Tobías Franchela. Sobre este rol destacó: “Lo tomo como un compromiso y como un orgullo. Es la primera vez que me toca una responsabilidad así. Sé que me va a costar, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, sobre todo por los chicos”, dijo el jugador de 25 años.