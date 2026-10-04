Torneo Regional: ganaron Neuquen y Atlético Paraná en el cierre de la primera fase

Este domingo se definió la clasificación en el marco de la primera fase de la Región Litoral Sur en el Torneo Federal Regional Amateur. Por la sexta fecha en la Zona 5, compuesta por equipos de Paraná, Neuquen recibió a Belgrano y Don Bosco fue anfitrión de Atlético Paraná.

Don Bosco 2-3 Atlético Paraná

En el estadio Dr. Carlos Federik, Don Bosco recibió a Atlético Paraná en un cotejo que contó con el arbitraje de Santino Gaioli. El partido acabó en victoria del Gato por 3-2 con los goles de Leandro Ilari, Francisco Giaccio y Facundo Cima, de manera que el Rojiblanco alcanzó los 12 puntos y acabó como escolta e invicto en la Zona 5.

Para Don Bosco no fueron todas malas noticias. Pese a la derrota consiguió avanzar de fase como uno de los mejores terceros, beneficiado por la dura caída de Atlético Sauce frente a Juventud Unida de Gualeguaychú y la derrota de Parque Sur ante Achirense en la Zona 7.

Neuquen 1-0 Belgrano

En el estadio Luis Renaud y con arbitraje de Ramiro Nadalín, Neuquen recibió la visita de Belgrano. El Mondonguero debía ganar si pretendía seguir en competencia; mientras que el Pingüino necesitaba el triunfo para asegurar el primer puesto. Y acabó siendo triunfo para el anfitrión, que ganó por 1-0 con el tanto de Franco Deboli en el amanecer del segundo tiempo.

Con el triunfo, Neuquen llegó a 14 puntos y acabó como puntero e invicto de su zona, avanzando de fase como uno de los rivales a vencer en la región. Para el Albiceleste fue la despedida del torneo, ya que finalizó en el último lugar de la zona con apenas dos unidades.

Los demás entrerrianos clasificados

Aunque todos los clasificados como primero y segundo estaban definidos, restaba ver las posiciones y quiénes ingresaban como mejores terceros.

En la Zona 6, el estadio Delio Cardozo fue escenario del empate 1-1 entre Defensores de Pronunciamiento y Comunicaciones de Concordia, resultado con el que el equipo concordiense acabó como líder del grupo con 10 unidades, seguido por el Azulgrana con nueve puntos.

El duelo por el tercer lugar se disputó en Villa Elisa. Allí, Recreativo San Jorge recibió a Libertad jugándose sus últimas fichas para la clasificación, la cual obtuvo luego de vencer por 2-1. El equipo elisense llegó a seis puntos y el Lobo quedó con cinco y último en su zona, de manera que Recreativo se convirtió en el mejor tercero de toda la Región Litoral Sur.

En la Zona 7 también estaban definidos los clasificados, por lo que solo restaba definir el orden y si alguno de los dos que estaban en la parte baja conseguía meterse en la siguiente fase como mejor tercero.

En el estadio De la Vía en Gualeguaychú, Juventud Unida no tuvo piedad y goleó a Sauce de Colón por 8-0, dejándolo sin chances de clasificación a la próxima fase pese a terminar tercero con cuatro puntos. El Juve acabó como líder con 14 unidades.

El otro candidato era Parque Sur, que visitó a Social y Deportivo Achirense con el que perdió por 1-0. El Sureño quedó último con apenas tres puntos, mientras que el de Colonia Las Achiras alcanzó las 13 unidades y terminó como segundo en su zona.

De esta manera, los clasificados entrerrianos de la Región Litoral Sur son: Neuquen, Atlético Paraná, Don Bosco, Comunicaciones, Defensores, Recreativo San Jorge, Juventud Unida y Social y Deportivo Achirense.