Un contragolpe le dio la victoria a Belgrano sobre Talleres en el clásico

Este domingo los focos de la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional estuvieron puestos en el clásico cordobés. El estadio Mario Kempes recibió lo que terminó siendo victoria de Belgrano por 1-0 ante Talleres en un duelo que contó con el arbitraje de Facundo Tello y el trabajo en el VAR de Yamil Possi.

Con la victoria, el Pirata llegó a 19 puntos y se ubica como líder de la Zona B junto a Huracán, al menos hasta que Argentinos Juniors y Rosario Central jueguen sus partidos. En la próxima fecha, el rival del equipo de Ricardo Zielinski será Racing, al que visitarán el domingo 11, desde las 19.15.

Talleres quedó último de su grupo con apenas ocho puntos y está lejos de los puestos de clasificación a copas internacionales a través de la Tabla Anual. En la próxima jornada, el elenco de Omar De Felippe deberá recibir a Independiente el domingo 11 desde las 21.30.

EL PARTIDO

Talleres tuvo la primera ocasión de peligro del partido en los pies de Rick Lima. El brasileño recibió el balón por el costado derecho dentro del área grande e intentó cruzar el remate al costado derecho de Manuel Vicentini. El balón superó al arquero, pero dio en el poste y cruzó toda el área chica hasta salir por el costado izquierdo de la defensa: zafó el Pirata.

En la salida de una pelota parada llegó la siguiente chance en un partido friccionado e intenso como todo clásico. En este caso Franco Cristaldo jugó el tiro libre desde el costado derecho hacia atrás para la llegada de Lima, que sacó un fuerte remate a la izquierda de Vicentini, que contuvo el disparo con rebote, pero sin peligro.

Ya en la segunda mitad del partido volvió a llegar Talleres con una jugada de pelota parada. Esta vez fue un tiro de esquina ejecutado en forma de centro a la posición de Matías Catalán. El defensor ganó de cabeza, pero remató por encima del travesaño frente a la marca del entrerriano Leonardo Morales.

Valentín Depietri también tuvo su oportunidad luego de un muy buen centro desde la derecha y un cabezazo cruzado del atacante que tomó a Vicentini a contrapierna. El arquero surgido de Boca se estiró muy bien hacia su izquierda para rechazar el remate y enviar el balón al córner. Las chances eran del local.

Otro que tuvo el gol de cabeza fue Diego Valoyes. En su caso fue tras un tiro libre desde el costado izquierdo ejecutado en forma de centro de gran forma por Juan Sforza. El cabezazo del colombiano de pique al suelo se perdió por el costado izquierdo del arco defendido por Vicentini sin que el arquero tuviera que intervenir.

Y en otra de sus jugadas a balón parado Talleres tuvo un excelente remate de Giovanni Baroni en un tiro libre a escasa distancia del área. El disparo del juvenil rozó en la mano de Vicentini y dio en el travesaño antes de perderse por encima del poste. Estuvo cerca la apertura, pero Talleres perdonó y lo pagó caro.

Es que en otra de sus chances de pelota parada, el córner salió rechazado por el fondo Pirata en forma de contragolpe con una gran carrera de Juan Velázquez por el costado izquierdo. El mediocampista envió el centro bajo para la llegada de Nicolás Fernández, pero el atacante sufrió el bloqueo de un defensor. En el rebote apareció el oportunismo de Ramiro Hernandes, que definió al ángulo superior derecho para vencer a Ezequiel Unsain y poner el 1-0 a los 41.

Después Belgrano tuvo la chance del segundo en una jugada en la medialuna del área que se le ensució a Hernandes y terminó con un puntazo de Lucas Zelarayán que dio en el palo derecho y salió despedido del área. Muy cerca del segundo en el epílogo, pero Belgrano igual terminó celebrando.

Video: Liga Profesional.