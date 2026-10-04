Un gol de Cuero metió a Patronato de lleno en la lucha por el descenso

Mauricio Cuero anotó el gol de la victoria cuando se jugaba tiempo añadido en el complemento.

En una auténtica final, Patronato visitó este domingo a Chacarita Juniors en su estadio, por la 34ª fecha de la Zona B en la Primera Nacional. Penúltimo y antepenúltimo se midieron mano a mano en un duelo de importancia en la lucha por no descender que contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

Patronato salió a la cancha con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Facundo Heredia; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga.

En frente, Sergio Rondina eligió a: Federico Losas; Milton Leyendeker, Santiago Acosta, Nicolás Pantaleone, Nicolás Chaves; Maximiliano Meléndez, Tomás Pérez Serra, Álvaro Cuello; Cristian Guanca, Alexis Domínguez y Mario Sanabria.

Mejor Chacarita, pero lejos del gol

La primera ocasión de peligro del partido llegó a los tres minutos con un tiro de esquina desde la izquierda que cayó en la cabeza de Santiago Acosta, cuyo remate fue hacia el costado izquierdo del arco de Alan Sosa, que con una buena estirada despejó el remate y aunque el peligro siguió merodeando el área de Patronato, ya no hubo otra ocasión de gol.

En diez minutos de juego daba la impresión de que Chacarita estaba mejor con la pelota, aunque sus chances más claras llegaron a través de jugadas de pelota parada. El Patrón generaba poco y lo más claro fue un tiro de Maximiliano Rueda desde afuera del área que se fue muy desviado.

A los 22 tuvo la apertura del marcador el Patrón con un muy buen centro de Juan Barinaga en un córner desde la derecha. El que ganó de arriba fue Renzo Reynaga y remató al costado izquierdo del arco de Federico Losas, cuya estirada hacia ese lado devolvió la pelota al tiro de esquina.

Llegando a la media hora del partido y luego de insistir con balones largos, el conjunto Rojinegro tuvo un poco más la pelota, aunque tampoco consiguió dominar, ni traducirlo en ocasiones claras de gol.

A los 32 y luego de reclamar un penal por un supuesto empujón contra Maximiliano Meléndez, Chacarita tuvo una buena ocasión con un remate de Mario Sanabria de media vuelta que terminó yéndose desviado por encima del travesaño. Otra vez era el Funebrero el que conseguía ser más profundo.

A los 35 se produjo la primera variante en Patronato con la salida de Juan Salas para el ingreso de Joaquín Barolín en lo que pareció una decisión táctica por parte de Marcelo Fuentes, ya que el lateral devenido en mediocampista no presentaba problemas físicos.

En los últimos instantes Patronato reclamó por dos offsides sancionados contra Reynaga y Barolín que parecieron bien cobrados en el contexto de un partido que se pinchó y careció de ocasiones claras de gol en su tramo final hacia el descanso del entretiempo.

Golpe en el final y la lucha sigue vigente

De arranque en el complemento Fuentes decidió introducir dos variantes con los ingresos de Santiago Piccioni y Benjamín Bravo en los lugares de Juan Barinaga y Valentín Pereyra.

Chacarita encontró la apertura del marcador a los siete minutos, pero aunque Sanabria empujaba al fondo de la red, toda la jugada se anuló por un claro offside del autor del tanto. Esto se debe a que en el origen de la jugada, cuando Cristian Guanca sacó el remate desde afuera del área, Sanabria se encontraba en posición adelantada.

La posesión de la pelota fue para el conjunto dueño de casa, que además se encontraba con espacios por los costados (sobre todo por el lado izquierdo de la defensa visitante) que durante los primeros diez minutos fueron la herramienta con la que intentaba desnivelar el juego.

Sobre los 15 minutos, Fuentes introdujo la cuarta variante con el cambio punta por punta: Tomás Attis ingresó en lugar de Reynaga para ocupar el lugar de centrodelantero, repitiendo la variante que se produjo el pasado fin de semana en el duelo entre el Patrón y San Martín de San Juan.

En la segunda jugada de un tiro de esquina estuvo cerca Chacarita de abrir el marcador. El centro desde la izquierda de Guanca encontró el toque de Cuello que corrió el balón desde el centro hacia la izquierda del ataque. Allí apareció Sanabria para rematar con una barrida que se fue por encima del travesaño.

Desde afuera del área tuvo una nueva ocasión el conjunto Funebrero con un remate de Meléndez que iba al medio, pero exigió una buena estirada de Sosa para enviar el balón al tiro de esquina. El ingreso de Mauricio Cuero en el local para jugar por la banda derecha del ataque le dio todavía más profundidad al anfitrión.

Y si a Patronato ya le estaba costando el partido hasta ese momento, la expulsión de Joaquín Barolín por una fuerte falta sobre Francisco Facello a los 30 minutos dificultó aún más la tarea de los dirigidos por Fuentes. La apuesta pasó a ser exclusivamente algún contragolpe.

Pero la expulsión pareció acomodar mejor atrás al Patrón, que ya no dejó tantos espacios por los costados y obligó a Cuero a la aventura individual por la derecha, llevando la responsabilidad a Piccioni en el mano a mano.

Sobre los 43 minutos tuvo una chance muy clara el conjunto paranaense. Tras una falta ganada por Tomás Attis en la banda izquierda, el tiro libre ejecutado por Maximiliano Rueda cayó al área para el rechazo del fondo local, pero el balón le quedó a Franco Meritello, quien controló y sacó el remate, pero lo hizo de mala manera: su disparo se fue muy desviado.

Y la llave del encuentro fue Cuero. A los 49 minutos inició una pared que le permitió avanzar por el costado derecho para meterse en el área. Una vez dentro avanzó unos metros y sacó un potente remate que se metió en el ángulo superior izquierdo del arco de Sosa, que nada pudo hacer para evitar el gol.

Patronato no pudo hacer nada en los instantes finales del juego. Chacarita ganó una final y mantiene viva la pelea por no descender. Llegó a 33 puntos y quedó a uno del Patrón, que suma 34 y por el momento permanece en la categoría. En la próxima fecha el contrincante del Patrón será Güemes en Paraná; mientras que a Chacarita le tocará visitar a Almagro.