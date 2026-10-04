Werner sufrió una rotura en la carrera que ganó Faín en San Nicolás

Werner quedó a un lado de la pista y revisó su auto tras el abandono.

Este domingo se desarrolló la última parte de la actividad correspondiente a la fecha 12 del Turismo Carretera. En el autódromo “Juan María Traverso” de San Nicolás, los pilotos se midieron en series clasificatorias y luego en la final para definir al ganador de la jornada.

En la primera serie clasificatoria se impuso aquel que había conseguido la pole position: Ignacio Faín prevaleció por delante del Mercedes de Diego Azar y el Ford Mustang de Mariano Werner, líder de la Copa de Oro, que arribó tercero. Tardó siete minutos, 20 segundos y 160 milésimas en dar las cinco vueltas que duró la serie, por lo que no fue el más rápido.

En la segunda serie el ganador fue Matías Rossi. El piloto oriundo de Del Viso se impuso luego de siete minutos, 21 segundos y 18 milésimas, con lo que ganó la serie más lenta de la jornada. Detrás de él quedaron Otto Fritzler y Christian Ledesma.

La serie más rápida fue la tercera, que acabó en manos de Julián Santero luego de siete minutos, 19 segundos y 862 milésimas. El mendocino quedó por delante de Facundo Chapur y Agustín Canapino en una batería de alta velocidad y en la que el uruguayense Nicolás Bonelli terminó último.

No hubo suerte para los entrerrianos en la carrera final. Bonelli remontó y alcanzó el 29° puesto, pero a Werner el auto no lo aguantó y debió abandonar cuando todavía quedaban 14 vueltas de competencia y se encontraba peleando por el sexto lugar. Esto fue un golpe para la Copa de Oro, que cambió de líder.

En la carrera se impuso Faín y el segundo fue Chapur (nuevo líder del campeonato), que se aprovecharon de la caída en el rendimiento del auto de Santero, que alcanzó a pasar la línea de meta en el tercer lugar, sumando puntos importantes para convertirse en uno de los tres de último minuto.

La categoría se tomará dos fines de semana de descanso y volverá el fin de semana del 25 y 26 de octubre, ocasión en que la actividad se dirigirá al autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.

Resultados | Turismo Carretera | Fecha 12 (en San Nicolás)

1°) Ignacio Faín (Torino): 37’37”126/1000.

2°) Facundo Chapur (Torino): a 3”815/1000.

3°) Julián Santero (BMW): a 7”027/1000.

4°) Otto Frtizler (Mercedes): a 9”443/1000.

5°) Diego Azar (Mercedes): a 13”26/1000.

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29°) Nicolás Bonelli (Ford): a 51”495/1000.

48°) Mariano Werner (Ford): a 14 vueltas.



Copa de Oro

1°) Facundo Chapur (Torino): 82,5 puntos.

2°) Otto Fritzler (Mercedes): 78.

3°) Agustín Canapino (Chevrolet): 63.

4°) Mariano Werner (Ford): 59.

5°) Ignacio Faín (Torino): 59.