Augusto Picco: “Teníamos que quedarnos con los tres puntos y terminamos con las manos vacías”

El capitán de Patronato, Augusto Picco, no ocultó su malestar por la derrota ante Chacarita Juniors por la mínima expresión en Villa Maipú, por la 34ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, y reconoció: “Teníamos que quedarnos con los tres puntos y terminamos con las manos vacías”.

El mediocampista central admitió que “la sensación es de bronca y mucho dolor” y completó: “Se nos escapa un punto que nos servía. Era otra situación seguir arriba con cuatro unidades de diferencia”.

En diálogo con La Fiesta del Fútbol, Picco reconoció que la expulsión de Joaquín Barolín condicionó el planteo de juego en el partido de San Martín. “El equipo de ellos nos empujó y con uno menos no nos quedó otra que achicar espacios y replegar. Asimismo, no nos generaron situaciones, pero nos quedamos con las manos vacías en la última jugada”, señaló.

“Cuando nos replegamos bien y jugamos de contra, pudimos lastimar. Sentíamos que podíamos quedarnos con los tres puntos”, acotó el volante central formado en las divisiones inferiores del predio La Capillita.

A continuación se dirigió a los hinchas del Rojinegro: “Pedirle disculpas porque están, nos alientan, nos acompañan y hoy los defraudamos. Teníamos que quedarnos los tres puntos y terminamos con las manos vacías”.

El próximo domingo, a partir de las 16, Patronato recibirá a Güemes de Santiago del Estero, último en la Zona B y muy comprometido en la zona de descenso. “Necesitamos sí o sí los tres puntos para despegarnos de abajo. No podemos quedarnos con esto ni transformar el dolor en negatividad. Debemos dar vuelta la página y pensar en Güemes”, sostuvo. “El fin de semana que viene haremos todo lo posible para quedarnos con los tres puntos”, completó.