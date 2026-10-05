Básquet: Sionista fue contundente se mantiene en lo más alto

Sionista fue contundente frente a Talleres y se mantiene en lo más alto de las posiciones del grupo.

Con la disputa de los cinco encuentros, se completó la 14ª fecha de la Zona C de la Liga Provincial de Básquet. En este marco, Sionista ganó su partido frente a Talleres y defendió con éxito su liderazgo en el grupo. Además, los que festejaron fueron Ciclista y Recreativo.

Sionista hizo lo suyo, le ganó a Talleres en calidad de visitante por 93 a 72 y sigue siendo único líder de la Zona C de la competición que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos. El Centro hizo valer su potencial y ganó sin complicaciones en cancha del Rojo, señala Paraná Deportes.

A su vez, Recreativo y Ciclista dieron un paso al frente a ganar sus respectivos encuentros en casa. El Bochas superó a Olimpia por 75 a 60 en el partido más importante de la jornada, mientras que el Verde derrotó a Estudiantes 73 a 58.

Por último, Quique Club y Paracao no pudieron sumar. El Decano dejó pasar una buena chance de crecer al caer derrotado ante Independiente de La Paz por 71 a 56, mientras que el CAP perdió con el escolta Urquiza de Santa Elena por 63 a 55.

Las posiciones

Sionista 26 puntos (12-2)

Urquiza 25 puntos (11-3)

Ciclista 23 puntos (9-5)

Recreativo 23 puntos (9-5)

Independiente 23 (9-5)

Olimpia 22 puntos (8-6)

Quique 21 puntos (7-7)

Talleres 16 puntos (2-12)

Paracao 16 puntos (2-12)

Estudiantes 15 puntos (1-13)