Clausura: Deportivo Riestra y Central Córdoba quedaron a mano

El Malevo y el Ferroviario igualaron 1 a 1 este lunes en el estadio Guillermo Laza.

Deportivo Riestra y Central Córdoba de Santiago del Estero empataron este lunes en la continuidad de la 11ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Fue 1 a 1, un resultado que no ayudó a ninguno de los dos en la lucha por meterse en la zona de clasificación a los playoffs.

El dueño de casa pegó de entrada. Milton Céliz se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y sacó un remate que se volvió imposible de atajar para el arquero Alan Aguerre. 1-0 a los dos minutos de juego.

Tras la intensidad del inicio, hubo que esperar hasta los 38 minutos para que haya otra emoción. Michael Santos recibió un centro atrás desde la derecha y remató rasante para dejar sin opciones al paranaense Ignacio Arce y decretar el 1-1.

El Malevo llegó al partido como local tras cuatro fechas sin conocer la victoria. En ese tramo acumuló tres empates consecutivos, ante Vélez, Platense y Banfield, y una derrota por 3 a 0 frente a Lanús. Ahora suma 11 puntos, consigna Infobae.

Central Córdoba, por su parte, ocupa el antúltimo lugar de la Zona A con 9 puntos. El equipo que dirige Sebastián Domínguez no logra un triunfo desde hace siete partidos. En su encuentro anterior rescató un empate 2-2 frente a Defensa y Justicia, con goles de Marco Iacobellis y Leonardo Sequeira.