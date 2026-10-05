Deporte, valores y proyectos: una agenda común para el Gobierno de Entre Ríos y la Liga Paranaense de Fútbol

El secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, recibió en audiencia desarrollada en Casa de Gobierno al gerente general de la Liga Paranaense de Fútbol, Hugo Fontana. Un espacio que permitió intercambiar ideas en torno al fútbol y fijar proyectos inmediatos.

“Fue una productiva reunión, en la que ambos coincidimos en una misma mirada sobre el rol que debe cumplir el deporte en la sociedad. La charla permitió poner en común ideas, proyectos y, fundamentalmente, una misma pasión por el desarrollo deportivo. El esfuerzo, la cultura del trabajo, el respeto, la competencia, la posibilidad de aprender a perder y la tolerancia a la frustración fueron algunos de los valores destacados durante el encuentro”, expresó Colello.

También se puso sobre la mesa la importancia de que el deporte sea una herramienta de contención para las nuevas generaciones, que permita alejar a los chicos de situaciones de riesgo y acercarlos a espacios donde puedan desarrollarse, aprender y crecer.

A partir de esa coincidencia se estableció una amplia agenda de trabajo conjunto entre el Gobierno de Entre Ríos y la Liga Paranaense de Fútbol, con distintos proyectos que apuntan al desarrollo deportivo de Paraná, la provincia y toda la región.

Entre ellos aparece nuevamente la Copa Túnel, una iniciativa que ya viene transitando su camino y que tiene como objetivo fortalecer los vínculos deportivos entre Paraná y Santa Fe, aprovechando también el enorme significado que tiene el río Paraná como punto de unión.

La intención es avanzar hacia una tercera edición y, al mismo tiempo, comenzar a darle forma a nuevas propuestas. Una de las ideas que surgió durante la reunión es la creación de una Paraná Cup, proyecto que ya forma parte de esa agenda común.

Más allá de las competencias puntuales, el desafío planteado es mucho más amplio: pensar cuál es la mejor manera de desarrollar el deporte en Entre Ríos y, particularmente, en la ciudad de Paraná, y analizar de qué manera el Gobierno provincial, la Liga Paranaense de Fútbol y las distintas instituciones pueden acompañar ese crecimiento.

“Fue una reunión muy positiva, vinimos a presentar una carpeta con tres ejes importantes de la temática. Tuvimos una interacción muy positiva. Me llevo una gran sorpresa por la pasión que tiene por el deporte”, destacó Fontana quien además destacó la gestión del presidente de la Liga Paranaense de Fútbol y referente de la Región Litoral Sur del Consejo Federal del Fútbol Argentino.