En un duelo a puro gol, Vélez y Platense repartieron puntos

El Fortín y el Calamar igualaron 2 a 2 este lunes por la undécima fecha del Clausura.

Vélez Sarsfield igualó 2-2 con Platense este lunes en el estadio José Amalfitani, por la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El equipo de Liniers no pudo meterse entre los tres primeros de la Tabla Anual, que son los lugares para poder clasificarse a la Copa Libertadores 2027, en un duelo entre dos exBoca: Guillermo Barros Schelloto y Martín Palermo, DT del local y el Calamar, respectivamente.

El Fortín pegó de entrada. Thiago Aguirre quedó de cara al gol tras un pase filtrado, pero no fue egoísta y le cedió la pelota a Ronaldo Martínez, quien quedó con el arco a su merced y decretó el 1-0 a los cinco minutos, para cumplir con la Ley del ex.

De todos modos, la respuesta del Calamar llegó rápido. Bautista Merlini, tras una serie de rebotes, definió en la cara de Tomás Marchiori para establecer el 1-1.

Antes del descanso el equipo de Vicente López desperdició una chance concreta para poder desnivelar en el marcador con un penal que falló Agustín Lagos.

En el inicio del complemento Platense tuvo más autoridad en el juego y juego en el campo rival. Con anticipos y recuperación en el mediocampo y buen manejo de la pelota, el conjunto Marrón se arrimó.

Sin embargo, en el mejor momento del equipo dirigido por Martín Palermo llegó el segundo tanto de Vélez: Simón Escobar metió un buen pase a Ronaldo Martínez que le ganó el duelo a Victor Cuesta y la picó ante la salida de Juan Pablo Cozzani.

El Calamar reaccionó y fue por el empate, aunque no tuvo fortuna ya que el cabezazo de Bruno Sepúlveda reventó el travesaño y el rebote que capturó Iván Gómez lo capturó Marchiori.

En el final Platense alcanzó el merecido empate y fue con un gol agónico de media distancia de Franco Zapiola que venció la resistencia de Marchiori, consigna Infobae.

Vélez desperdició la posibilidad de meterse en zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores. Además, perdió dos puntos que lo hubiese dejado más cerca del líder de la Zona A del Clausura, Instituto de Córdoba. Platense, por su parte, es 13° y de momento está afuera de la zona de clasificación para los octavos de final.

En la próxima fecha Platense recibirá a Argentinos Juniors el domingo desde las 17. Mientras que Vélez visitará a Lanús el lunes venidero desde las 16.