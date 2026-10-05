Fuentes tras una derrota que preocupa: “Sentí que controlamos el partido”

Patronato perdió un partido clave frente a Chacarita y otra vez el fantasma del descenso volvió a tocar las puertas. Es que un empate era un gran negocio para el Rojinegro, pero una desconcentración en el final permitió que el Funebrero, rival directo en la lucha por la permanencia, dejara los tres puntos en su casa.

Tras el encuentro, Marcelo Fuentes analizó el partido y también se refirió al partido que se viene ante Güemes de Santiago del Estero. “No sentí que el segundo tiempo se nos vinieran. Sentí que controlamos el partido en el segundo tiempo”, dijo el DT.

Durante el encuentro, sorprendió el cambio de Juan Salas, a los 36 minutos del primer tiempo. “Nos estábamos descompensando porque no podíamos manejar la pelota y corríamos la pelota de atrás. Necesitábamos cortar un poco el circuito con alguien más físico”, afirmó.

Patrón atacó poco, preparó un esquema más defensivo Marcelo Fuentes. Al respecto, el DT expresó: “Soy una persona que tiene un pensamiento que para atacar más hay que generar un poco más de espacio con el mediocampo”, se justificó.

Tras esta dura derrota, Patronato ahora no tiene margen de error. Ahora se viene Güemes de Santiago del Estero: “Trabajo lo que trabajé del primer día. Analizaré qué pasó, lo hablaré con los jugadores y el que mejor está juega el fin de semana”.

Por último, destacó que cuenta con más alternativas para conformar el equipo en esta etapa del campeonato. “Hoy tengo muchas más variantes que antes para buscar el mejor 11 y eso es lo que uno trata de hacer desde el inicio de semana”, concluyó.