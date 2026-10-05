Fútbol: Vélez irá por una victoria para seguir prendido en las posiciones

Vélez y Platense jugarán, desde las 19, en el Estadio José Amalfitani por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Con el deseo de vivir más alegrías en el día a día, el equipo dirigido por Martín Palermo quiere ser torero en rodeo ajeno ante un Fortín que quiere seguir prendido en la tabla anual y aprovechar el empate del líder Independiente Rivadavia.

Calmado el circo fuera de la cancha posterior a la eliminación contra Boca por la Copa Argentina, en Liniers vuelven a enfocarse en el fútbol. Quince días después del 3 a 2 frente a Tigre -y con un amistoso ante River en Ezeiza de por medio, con derrota por el mismo resultado-, el José Amalfitani vuelve a recibir a un equipo reconocido y reconocible por su juego intenso y vertical, su imbatibilidad en diez fechas y la reciente aparición goleadora de Ronaldo Martínez. En los primeros puestos de la zona A y de la tabla anual, saben los mellizos Barros Schelotto que tienen con qué ilusionarse.

Del otro lado, un Marrón relegado en el día a día, pero consagrado en los momentos clave. Clasificado a las semifinales de la Copa Argentina con corazón y un sector izquierdo incisivo y determinante frente a Estudiantes, el conjunto de Vicente López necesita sumar de a tres con dos objetivos: uno, más utópico, soñar con achicar la brecha de ocho puntos que lo separa de los ocho primeros; el otro, más realista y urgente, evitar que su 2027 quede condicionado a una pelea exclusiva por la permanencia después de un histórico 2026.

FORMACIONES

VÉLEZ

Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

PLATENSE

Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Jorge Baliño. Cancha: Vélez. Hora: 19 (TNT Sports).