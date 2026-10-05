Messi tuvo su última práctica en Ezeiza antes de despedirse de la selección argentina

El astro y capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Andrés Messi, realizó este lunes su último entrenamiento junto al plantel Albiceleste en el predio que lleva su nombre en Ezeiza, para disputar su partido de despedida este martes, a partir de las 20, frente a Benín en el estadio Monumental.

El elenco dirigido por Lionel Scaloni tuvo sus últimos movimientos con pelota previos al partido contra el equipo africano, que contó con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa, donde se pudieron observar las últimas sonrisas del 10 con sus compañeros.

Messi se sumó este domingo a la totalidad de los convocados, que tuvieron una nueva sesión de trabajos que comenzó en el gimnasio del predio. Allí, los jugadores que juntaron minutos desde el arranque ante el equipo africano hicieron recuperación durante 40 minutos, mientras que el resto complementó estos ejercicios con movimientos de velocidad y coordinación en cancha.

Junto al astro rosarino estuvieron presentes también en la práctica como invitados de lujo su excompañero Ezequiel Pocho Lavezzi y Cristian Kily González, excompañero del cuerpo técnico de la selección argentina y actual entrenador de la Pulga y Rodrigo De Paul en Inter Miami.

En cuanto al probable equipo, la gran duda radica en si se emplea una línea de tres zagueros centrales para incluir a la mayor cantidad de campeones del mundo posibles o si se sostiene el esquema, lo cual ante las bajas de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina haría que el lateral derecho sea ocupado por jugadores sin esa experiencia en el seleccionado como Agustín Giay (el único marcador de punta natural en la lista y titular contra Bolivia y Burkina Faso) o Giuliano Simeone.

En caso de emplear una línea de tres zagueros centrales, así formaría la Selección: Emiliano Dibu Martínez; Cristian Cuti Romero, Nicolás Otamendi, el entrerriano Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Tagliafico; Lionel Messi; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Argentina recibirá a Benín este martes desde las 20 en el estadio Monumental, con el arbitraje del chileno Fernando Véjar; el VAR estará a cargo de su compatriota José Cabero. El encuentro se podrá ver por Telefé y TyC Sports.