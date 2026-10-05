Rubén “Bicho” Flotta, y el repaso de un nuevo fin de semana futbolístico

Rubén Flotta destacó lo hecho por el "Ruso" Zielinski por el gran presente de Belgrano de Córdoba.

En su habitual columna en A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta analizó en el comienzo la victoria de Belgrano sobre Talleres, en el clásico cordobés. “En el fútbol hay que creer en las rachas. Belgrano viene de salir campeón, está pasando por un momento bárbaro, juega distendido y cuando estás así, las cosas salen”.

Y amplió: “Talleres no anda bien, está último en su zona. A veces, aun cuando no lo merecés, ganás igual, por eso decía lo de las rachas favorables que tienen los equipos”.

Enseguida amplió sobre lo que ocurrió dentro del campo de juego: “Le ganó bien, quizás no lo merecía, pero se lo llevó en la última jugada tras un córner donde Talleres quedó muy mal parado. Fueron a buscar el gol seis o siete jugadores, quedó el rebote y los agarraron en un contragolpe total”.

A lo que anexó: “El Ruso (Zielinski) armó un buen equipo en Belgrano, un equipo serio, con gente grande. Hoy Belgrano está dentro de los mejores equipos del fútbol argentino, sin ningún tipo de duda”.

Por otro lado, repudio lo que pasó con el colectivo de Belgrano al que le rompieron un vidrio. “Córdoba siempre se caracterizó por ser una plaza sin violencia, donde se aceptaban los triunfos del rival con los chistes y las cargadas normales de la gente, pero sin agresiones. Al menos cuando yo estuve allá, jamás vi violencia en un clásico, era algo muy lindo”.

Y sentenció: “La gente de Talleres debería reflexionar en ese aspecto: hay que saber perder y aceptar los momentos de cada equipo”.

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