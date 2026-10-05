Tomás de Rocamora, con la mente en la Liga Femenina de Básquet

El plantel de Tomás de Rocamora ultima detalles para el inicio de la Liga Femenina de Básquet.

Tomás de Rocamora recibirá este lunes a Regatas de San Nicolás en un amistoso de pretemporada que le servirá a ambos a pocos días del comienzo de la temporada de la Liga Femenina de Básquetbol. Se jugará desde las 21 en el estadio Julio César Paccagnella.

Es de recordar que el elenco entrerriano integrará la Zona A de la competencia mientras que Regatas estará en la Zona B. Las Rojas, asimismo, tendrán su debut el venidero sábado 10 ante Deportivo Chañares de la provincia de Córdoba.

El equipo que dirige Sabrina Scévola llega con ritmo de competencia ya que viene de consagrarse campeón de la Liga Provincial de Mayores Femenina por segundo año consecutivo con mayoría del plantel que estará en la instancia nacional.

La principal novedad en el equipo de La Histórica será la vuelta de la interna Martina Schunk tras haber ido a jugar en la Liga Femenina de Básquetbol de Uruguay.