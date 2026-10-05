Werner, y su abandono en San Nicolás: “Son puntos que duelen”

Mariano Werner no cerró un buen fin de semana en San Nicolás y perdió la cima en la Copa de Oro.

Mariano Werner debió abandonar a 14 vueltas del final y cuando se encontraba peleando por meterse en el sexto lugar de la competencia del Turismo Carretera que se disputó este fin de semana en el Autódromo de San Nicolás. Con el abandono, el entrerriano perdió la cima en la Copa de Oro.

“Se rompió la sexta o se rompió el cardan, quedó algo libre”, expresó Werner al bajar del auto, a lo que agregó: “Sin dudas son puntos que duelen porque todos somos candidatos”.

Al momento del abandono, Werner estaba séptimo y de haber terminado en esa posición, hubiera sumado 28 unidades. Pero un problema en la transmisión del Ford Mustang lo privó de sumar esos puntos y tras quedar en el clasificador en el puesto 48 sumó solamente dos unidades tras salir tercero en la primera serie.

Este abandono significó para el entrerriano quedar en la cuarta posición de la Copa de Oro, lo que lo deja prácticamente sin margen de error para las últimas tres carreras.

La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, el 24 y 25 de octubre.