Agustín Asmú, a Dakar 2026: “Uno sueña con representar a Argentina en los Juegos Olímpicos”

El paranaense Agustín Asmú transita los últimos días de su preparación para participar de los Juegos Olímpicos de la Juventud, a celebrarse del 31 de octubre al 13 de noviembre en Dakar, Senegal. Esta IV edición de la competencia más importante a nivel juvenil marcará un antes y un después ya que serán los primeros que se organizarán en suelo africano.

“La verdad que uno sueña con representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos. Pero también es una alegría muy grande hacerlo en un lugar tan lejos como Senegal. Me genera mucha felicidad y también responsabilidad por representar al país lo mejor posible”, manifestó el entrerriano.

“Para esta competencia me estuve preparando en Argentina y en Paraguay, entrenando y compitiendo en el circuito mundial y en el Panamericano U19 que se realizó en Guatemala. Este martes salgo a Portugal para terminar mi preparación en el Centro Internacional de Tenis de Mesa de Mirandela”, contó Asmú, quien viajará el 27 de octubre a Dakar, junto a su entrenador, desde Porto.

Alrededor de 2.700 los jóvenes atletas serán parte de los 153 eventos en 25 deportes, además de las 10 disciplinas de exhibición que formarán parte del programa. Entre ellos estará Asmú, único representante del tenis de mesa de la Argentina.





“Estoy muy conforme con los resultados y la experiencia que pude sumar esta temporada, ya que pude competir en muchos torneos, como el Panamericano en Guatemala donde pude llegar hasta cuartos de final en dobles y ahora jugando el circuito mundial en Paraguay y Argentina, obteniendo tres terceros puestos”, comentó.

El entrerriano participó a mediados de abril de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y obtuvo la medalla de bronce con el equipo mixto argentino, también integrado por Franco Varela, Alexia Salusso y Luciana Frías. Allí tuvo una importante prueba de nivel internacional.

“La verdad que no lo tomo como una presión, sino como una responsabilidad de poder representar bien al tenis de mesa en Dakar”, manifestó Asmú. “Mi objetivo en este torneo, además de intentar llegar lo más lejos posible, es intentar sacar alguna medalla individual”, completó.

Fotos: Gentileza Agustín Asmú.